2026年春節連假在本週六2月14日就要展開，連續9天的長假也預期國道會出現大批返鄉、出遊人潮。對此，高速公路局也公布了國道疏導措施，《NOWNEWS》本篇將彙整春節連假期間高乘載管制、免收費時段以及易塞路段、替代道路總整理。
2026春節連假疏導措施
高乘載管制時段、路段
國道收費、免費時段
春節連假易塞路段
替代道路攻略
避塞車攻略與重點提醒FAQ
2026年春節連假疏導措施
1. 匝道封閉時段
【南向】封閉：
時間： 2/17 (初一) ~ 2/19 (初三)，每日 05:00-12:00。
路段： 國1 平鎮系統、埔鹽系統；國5 石碇、坪林（石碇改大客車專用）。
【北向/雙向】封閉：
時間 A (10:00-18:00)： 2/19 (初三) ~ 2/21 (初五) —— 封閉 國1 仁德、虎尾北向入口 & 王田雙向入口。
時間 B (12:00-24:00)： 2/19 (初三) ~ 2/21 (初五) —— 封閉 國1 埔鹽系統、國3 西濱北向入口。
春節連假高乘載管制時段（個人小客車3人以上才可進入國道）
【北向】西部國道：
時間： 2/19 (初三)、2/20 (初四)，每日 13:00-18:00。
路段： 國1 下營系統至頭份、國3 官田系統至竹南，各交流道入口。
【北向】國道 5 號：
時間： 2/18 (初二) ~ 2/21 (初五)，每日 13:00-18:00。
路段： 蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口匝道（視狀況機動調整）。
高公局預估，春節9天連假預估北返車流國1、國3將集中在初三、初四，交通量約為平日的1.6倍！ 國5北向則在初二至初五車流較多，並於初五達最高峰。
過年期間國道收費方式、免費時段
單一費率： 2/14 ~ 2/22 全時段。
路段差別費率： 2/17 ~ 2/22，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再 8 折。
💰 暫停收費 (免費)： 2/17（初一） ~ 2/22（初六），每日 00:00-05:00。
春節連假易壅塞路段
公路局預測 115 年春節期間，台 61 線西濱快、台 9 線蘇花路廊以及各大廟宇、風景區周邊將出現大量車潮。
一、 主要城際道路（返鄉替代道路）
1. 台 61 線西濱快速公路
新竹路段 (鳳鼻-香山、竹南)：
南向 (返鄉)： 2/13、2/17~2/20 (易塞)。
北向 (回程)： 2/19~2/22 (易塞)。
台中路段 (中彰大橋)：
南向： 2/14、2/17~2/20。
北向： 2/17~2/22 (幾乎天天塞)。
2. 東部幹線 (台 9 線)
蘇花路廊 (宜花往返)：
南向： 2/17~2/18。
北向： 2/19~2/22。
南迴公路 (往屏東)：
南向： 2/20 下午 16-18 時。
3. 南部屏鵝公路 (台 1 線)
水底寮至楓港：
南向 (往墾丁/台東)： 2/17~2/19 (11-15時)。
北向 (回程)： 2/15、2/15~2/22。
二、 熱門觀光景點與廟宇周邊
雙北：
台64線 (接國3中和)： 2/13~2/18 東向易塞。
台65線 (接國3土城)： 2/13~2/22 南向易塞。
台中 (台74線)：
快官路段 (接國3)： 2/20~2/21 東向易塞；2/14~2/20 西向易塞。
霧峰路段 (接國3)： 2/17~2/21 東向易塞；2/17~2/22 西向易塞。
南部 (台86/台88)：
台86線 (歸仁/仁德)： 2/17~2/21 東向易塞。
台88線 (鳳山-五甲)： 2/17~2/19 中午 11 時起東向易塞。
春節替代道路攻略
南北長途4條
國1、國3新竹至臺南雙向→台61
國3霧峰至國1台中系統、國3中港系統雙向→台74及國4
國5頭城至坪林北向→台9
國6舊正至臺中雙向→台63
短途7條
國1湖口至新竹雙向→台1
國1大雅系統至員林（北斗）雙向→台74、台74甲及台1、台74甲及東彰道路
國3土城至三峽雙向→台3
國3三峽至大溪雙向→台3
國3快官至草屯雙向→台14
國3中興至中投北向→台14乙及台63
國3田寮至國10旗山東向→台28
高公局表示，預計國道將湧現返鄉與旅遊車潮，建議善加利用以上長途4條、短途7條替代道路，駕駛人可適時調整路線。
避開塞車攻略與重點提醒FAQ
Q：過年連假最容易塞車時間點與路段是啥時？
Ａ：初三至初五 (北向) 國1、國3「新竹、苗栗路段」及國5「宜蘭路段」恐塞至凌晨。
Ｑ：過年返鄉如何避免遇上塞車困在車陣中？
Ａ： 多利用 00:00-05:00 暫停收費時段上路，或改走替代道路。
Ｑ：過年返鄉上路前有哪些注意事項？
Ａ：出門前可以下載 「高速公路1968」App 查詢即時路況。同時注意：安全第一， 連假車流大，請保持安全距離，切勿疲勞駕駛，開心過節平安回家最重要！
115年春節連假高速公路交通疏導措施宣導片
資料來源：交通部高速公路局
115年春節連假高速公路交通疏導措施宣導片