▲玉皇大帝在臘月廿五這天會派另一批天神到凡間「代班」，暫時頂替回天庭放假的神明。（圖／翻攝自鳳山天公廟粉專）

明（11）日為臘月廿四「送神日」，民眾會在一早準備供品拜家神、謝灶神，感謝神明一年來的照顧，接下來神明就會回到天庭，向玉皇大帝報告這一年來凡間發生的大小事，也就是回家鄉放年假的感覺，那麼過年期間為何各大公廟還是人潮滿滿呢？關鍵在於明（24）日為臘月廿五的「天神下降日」，玉皇大帝會派另一批天神到凡間「代班」，一直到大年初四接神日。每年農曆12月24日為「送神日」，這一天送眾神返回天庭過新年，包括灶神、太歲、民間諸神都會離開崗位，但為何過年走春每間公廟還是人潮滿滿，信眾春節期間拜拜就代表沒效了嗎？事實上，農曆12月24日為「送神日」過後，農曆12月25日（國曆2月12日）又為為「天神下降日」，玉皇大帝在臘月廿五這天會派另一批天神到凡間「代班」，暫時頂替回天庭放假的神明，在正月初四（接神日）神明收假回凡間前便由這些天神代為護佑陽間信眾、維持陰陽秩序。正月初四為「接神日」，神明、灶神、家神都會返回凡間，而且要注意的是，「灶神」回家後還會點名，因此民間俗中，初四這天忌出遠門，就是為了待在家等等灶神回歸點名。迎神的拜拜「接風宴」需備齊三牲、水果、酒菜、糖果、糕點，金紙準備壽金、刈金、甲馬（為了犒賞迎接、保護神明返回人間的天兵天將），再點香、放鞭炮，一起虔誠、恭敬地接神回到崗位。