▲台電屏東區處馬年迎春贈春聯活動，民眾排隊索取春聯。（圖／台電屏東區處提供）

馬年迎春、傳承中華書法文化，台電屏東區處今（10）日在營業廳文化藝廊舉辦新春揮毫活動，邀請書法名家黃進益、黃珮寧及李孟芳三位老師現場揮毫，將傳統藝術與年節祝福結合，營造濃厚喜氣的節慶氛圍，現場墨香四溢、年味十足。書法老師們以蒼勁流暢的筆觸揮灑春聯，將馬年的昂揚氣勢與吉祥寓意融入字裡行間，一筆一畫皆蘊含祝福與力量，吸引不少洽公民眾駐足欣賞。領到春聯的陳先生開心表示：現場揮毫的春聯就是不一樣，看著老師落筆的瞬間，感覺新的一年真的會馬到成功，特別有過年的味道。台電屏東區處長仇忠銘表示，馬年象徵活力、前進與希望，透過書法揮毫活動，不僅為辦公環境增添人文氣息，也希望以「手寫的溫度」傳遞最真誠的新春祝福，讓大家在數位時代依然能感受傳統文化的魅力與深度。除了文化活動，現場同步設置台灣電力APP及電子帳單推廣攤位，宣導便民數位服務。民眾只要下載台灣電力APP並綁定電號，即可輕鬆完成電費繳納、查詢用電資訊及變更戶名等多項功能，免出門即可掌握用電大小事，體驗智慧、便利又環保的無紙化新生活。