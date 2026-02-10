我是廣告 請繼續往下閱讀

中央存款保險公司今（10）日辦理中聯信託投資公司持有台北金融大樓公司股權公開標售，並在中午12時進行決標，結果由宏泰集團旗下呈達投資公司及宏泰人壽，以略高於底價每股新台幣38.72元，拿下全部15%股權、2億2220萬5095股。台北101股權罕見公開標售，標售普通股合計約占台北101股權15.1%，依公告底價每股新台幣38.7元計算。中央存保也在今日委託資誠普華國際財務顧問公司公開標售中聯信託公司持有的台北金融大樓公司股權，並已在中午12時決標，總計收到6個標單。根據中央存保公布的決標結果，由宏泰集團旗下呈達投資公司及宏泰人壽以每股38.72元，取得合計2億2220萬5095股。據了解，宏泰集團掌門人林鴻南，在伊藤忠擬出脫台北101股權時，一度對投資台北101有高度興趣，卻因價格談不攏，加上政府不希望有第二大民股，最後未成。如今，林鴻南再次出手，即便價格貴一點，但也是不易決定的事。林鴻南本身也出身三重幫林家，這也可說是三重幫透過存保公司的股權標售，取得2席台北101董事，重返台北101董事會。