我國去年來台旅客約857萬人次，為迎接持續擴大的旅客量，交通部也啟動桃園機場第三航廈工程。交通部次長林國顯表示，針對轉機、出境旅客收取的500元服務費評估提升中。另，交通部觀光署署長陳玉秀指出，今年國際旅客目標930萬至940萬人次，維持9％成長率。去年來台、旅客約857.4萬人次，較2024年成長約9%，其中日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模。陳玉秀指出，全年目標設定在930萬至940萬人次，預期達成9%的成長率。台灣觀光已經出現轉變，過往仰賴單一客源轉向多元市場，如歐美、紐澳、印度等地都出現成長。觀光署也因此透過科技，協助多國語言翻譯，方便不同地區旅客。在桃園機場第三航廈部分，去年底北廊廳率先啟用，林國顯說，主體航廈預計在4月完工，南廊廳預計明年8月完工。桃機共有240個不同公司單位部門，因此要有6個月以上的時間，提供廠商整合、試營運，因此會再視狀況評估啟用時間。然而，面對第三航廈、第三跑道的龐大建設經費，林國顯坦言，桃機公司財務壓力漸增，國際各機場服務費都在提升中，桃機公司有在評估提升現行500元機場服務費，但目前在評估討論中，尚未定案。另外，在航空減碳上，林國顯說，國內永續航空燃油（SAF）產能仍少，中油約有5,000公噸，台塑5萬公噸，因此目前是採取鼓勵方式，希望未來航空公司添加比例達5%，也會請中油跟台塑加速研發跟產量。