金州勇士今（10）日在主場大通中心迎戰曼菲斯灰熊，在少了兩名主力球星的情況下，球隊此役進攻不順、失誤也多，末節一度落後達雙位數，所幸靠著梅爾頓（De'Anthony Melton）和桑托斯（Gui Santos）的精采發揮，將比數給扳了回來。最終是靠著桑托斯在最後19.4秒的二次進攻進球、打進反超2分，終場以114：113逆轉灰熊止敗，團隊有7人上雙。勇士本場比賽一路被壓制，灰熊剩下在比賽剩下約4分鐘時，還以113：100領先勇士多達13分，結果隨後被轟出14：0逆轉，勇士在最後4分鐘靠著拚命爭搶球打出防守強度、也降低失誤，是能夠翻盤的關鍵。這一場比賽勇士包括柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）等主力都因傷缺陣，不過賽前ESPN仍開出58.8%的勝率。因為灰熊在交易截止日前交易掉了大前鋒傑克森（Jaran Jackson Jr.），外界認為他們這一季對於競爭沒有太大興趣了。首節兩隊火力都很猛，各自攻下32分，次節灰熊依舊打得很順，而勇士這裡卻只有斯賓塞（Pat Spencer）能予以回應，半場打完灰熊以65：57、8分之差在客場領先。下半場開打後，勇士依然未能在防守端做出修正，第三節還是被灰熊轟下33分，分數進一步被拉開。勇士這一場被失誤重傷，打到第四節中段時以20：10的失誤比領先灰熊，也導致他們一路苦戰。灰熊喊出暫停後進攻要被守下，之後勇士穆迪（Moses Moody）上籃再得分，勇士追到剩下1分差。比賽最後一分鐘雙方都打得很混亂，接連錯失幾次進攻。勇士最後一攻，梅爾頓切入被對方包夾，與馬沙克（Jahmai Mashack）跳球，成功讓霍福德拿到，後者強攻籃下沒進，但自己抓下進攻籃板，交給桑托斯打進，讓球隊逆轉比分，灰熊最後一次進攻未能得手，勇士以114：113驚險贏球。勇士在柯瑞受傷之後陷入低潮，最近4場比賽輸掉3場，分別敗給了活塞、76人、湖人，僅戰勝了太陽。球隊目前28勝26敗，也接近來到5成勝率保衛戰。所幸今天贏球，成功止血。