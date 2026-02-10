我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國會大選落幕後，泰自豪黨（Bhumjaithai）在非正式統計中暫居領先，被視為保守勢力的強勢回潮。改革派主力人民黨（People's Party）則鎖定全國高達一百多萬張的廢票與計票爭議，點名南邦、孔敬等選區要求重新驗票。同時，民間團體敦促選委會公開投開票所明細，這場選戰已從街頭造勢延燒至票匭內外的「制度攻防」，成為對泰國選舉公信力的一場嚴峻測試。人民黨黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）週一表示，該黨將針對計票瑕疵選區循程序要求重驗。首波鎖定北部南邦府第二選區與東北孔敬府第三選區，兩地皆出現「勝負差距極微、廢票數卻異常偏高」的現象，引發支持者高度關注。在南邦第二選區，本次共有超過七千張選票被判定為廢票，而前兩名候選人的票差僅有數千票。納塔蓬強調，人民黨已正式向選委會遞件，旨在釐清每一張廢票的判定理由，避免選民意志因技術細節而遭消音。孔敬第三選區的情形同樣敏感，首兩名票差僅數百張，部分投票站甚至出現紀錄前後不符的狀況，人民黨據此要求展開全面點票調查。人民黨法律顧問提拉（Teerachai Sateewatrangkoon）領銜啟動全國性「驗票行動」，彙整各地監票志工回報的異常程序與票數落差。納塔蓬呼籲支持者，若掌握疑似買票或投票管理鬆散的情資應儘速回報，以便納入法律檢視。這些質疑反映了選務工作的現實挑戰。本次大選廢票總數驚人，部分源於候選人遭取消資格後選票姓名未移除，或選務人員誤導毀損選票，引發輿論對判定標準的全面檢討。社群媒體瘋傳的「選務災難」縮影，進一步加深了民意對透明度的要求。納塔蓬重申，人民黨接受大選總體席次約110多席的結果，但要求選委會正視特定選區的點票異常。他認為，在極小票差且廢票飆高的區域，官方必須給予清晰交代以維繫民意信任。面對組閣傳聞，納塔蓬澄清人民黨與泰自豪黨洽談合作的消息「完全不屬實」，並重申不會加入由泰自豪黨領導的政府，藉此在保守派獲勝的局勢下，劃出清晰的在野改革路線。針對選戰挫敗，他坦言地方派系與戰略投票確實造成擠壓，選後將進行系統性檢討，從失利中優化未來的組織經營。儘管席次未達預期，納塔蓬強調人民黨將持續在國會推動結構性改革，將每一張支持票轉化為法案與監督力量。為泰黨（Pheu Thai）的尤德查南（Yodchanan Wongsawat）亦在選後發聲，承諾將提升薪資與公共服務作為核心任務，向社會傳遞選戰結束、政策競賽開啟的訊號。在改革派政黨曾多次遭司法解散的歷史陰影下，人民黨此次要求驗票，已超越單純席次之爭。這場行動再次將焦點對準「制度能否承載選民意志」的結構性問題。接下來選委會對爭議選區的處理態度，將成為外界判斷泰國民主制度是否健全的關鍵指標。