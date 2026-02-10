我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著泰自豪黨（Bhumjaithai）準備領銜組成新政府，外界普遍預期本屆內閣具備穩健執政四年的潛力。然而，泰國經濟正面臨成長率僅約1.8%的警訊，觀光復甦節奏亦落後於預期。與此同時，越南2025年外籍旅客有望衝上2100萬人次，改寫歷史新高。面對「短期振興與長線投資」的落差，泰國旅遊業者敦促新政府把握政治穩定契機，大刀闊斧整頓觀光體質，從二線城市開發到東部經濟走廊（EEC）的大型主題樂園計畫，力求奪回流向鄰國的旅客與資金。泰國飯店公會主席田帕西（Thienprasit Chaiyapatranun）指出，由泰自豪黨領導的新政府被看好能維持長期穩定，減少過去動輒改組的動盪。這項政治環境為決策者提供了一個「四年任期」的戰略窗口，得以專心推動供給面與結構性改革。他直言，越南在多個維度已展現超前態勢，泰國必須透過提升競爭力來應對挑戰。在具體策略上，田帕西建議優先建設「新旅遊產品」，特別是將二線城市納入「景點群聚」規劃，分散曼谷與普吉等地的擁擠壓力。他提醒，行政穩定性是政策成功的基礎，新政府應避免頻繁的人事洗牌，以確保政策延續性與行政默契。業界高度期待具備專業經理人背景的蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）能兼管觀光事務，將企業經營邏輯帶入公共政策。透過市場定位、客群結構分析與產品升級，政府決策能更精準地服務背包客、醫療觀光及高端旅客，取代過往單一的補貼與打折活動。田帕西進一步主張成立由總理掛帥的「觀光戰情室」，整合移民、治安與民間力量。過去免簽政策雖推升了入境人次，卻也衍生非法黑工與灰色產業等安全漏洞。新戰情室的核心任務在於便利旅客的同時，建立嚴密的管理機制以維護國家形象。安全與制度問題已直接影響經濟表現。世界銀行（World Bank）警示，若結構性問題未獲改善，泰國經濟成長將持續低於區域平均。儘管2025年觀光人次有望回升至3700萬，但產業完全恢復恐延後至2026年中。在長線建設方面，泰國旅遊業協會榮譽秘書長阿迪（Adith Chairattananon）強調加速推進EEC大型主題樂園計畫，如引進迪士尼等國際品牌。官方評估，這類磁吸型投資能帶動三機場高鐵與烏塔堡機場的利用率。然而，樂園建設需透明的時間表與跨政府的延續性，以避免因政局波動導致窗口流失。目前規畫對空路入境旅客收取300泰銖，資金將用於旅遊保險與設施改善。旅遊業界支持其永續發展的概念，但強調實施時機與資金用途透明化的重要性，以維持泰國在國際市場的競爭力。相較之下，越南觀光表現節節攀升，2025年外籍旅客成長率預計達20%，在簽證與航點策略上展現極強侵略性。泰國官方對此已將策略重點從「人次」轉向「品質」，聚焦高端休閒與長期居留族群。學者提醒，觀光應作為推動服務業數位化與地方產業轉型的引擎，讓外國消費在在地創造更高的附加價值。對旅遊業者而言，穩定的內閣、具延續性的政策及產業溝通機制，是支撐四年任期路線圖的關鍵。從二線城市開發到EEC戰略投資，新政府若能將長線佈局置於民粹政策之上，將觀光戰情室提升至國家戰略層級，泰國將具備充足韌性追回流失的觀光紅利與經濟信心。