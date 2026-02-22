我是廣告 請繼續往下閱讀

高齡者罹癌一定要開大刀嗎？台中一名84歲婦人因肝臟囊腫惡化，腫瘤指數異常飆升。醫師考量其高齡風險，決定不硬碰硬動刀，改用 AI 導航的「好神刀」放射線治療，成功壓制癌細胞。醫師強調：在高齡化社會，醫療的價值在於「讓病患活得好，而不只是切得乾淨」。亞大醫院放射腫瘤科主任王博民指出，囊性膽管腫瘤雖進展緩慢，但惡性潛能高。傳統上多建議外科手術切除，但該處解剖構造複雜、血管神經密集，對高齡患者而言風險極大。經醫病充分溝通，決定改採非侵入式的「好神刀」（Halcyon）放射治療。王博民形容，好神刀的治療過程猶如「單兵作戰」，具備高精準度。其特色在於，極速精準每次治療前僅需 15 秒即可完成即時電腦斷層掃描。AI定位透過人工智慧判讀影像並自動校靶，減少傷害周邊正常組織。無痛無傷類似「無傷口手術」，特別適合無法承擔傳統手術風險的患者。治療後，黃阿嬤的腫瘤指數回復至正常範圍（< 37 U/ml），且肝功能穩定。王博民表示，這是一個「務實的決定」，目標不在於強求根治，而是達成長期穩定控制。黃阿嬤隨後維持了兩年良好的生活自理能力，最終雖因肺炎辭世，但在罹癌期間仍享有尊嚴與作息。醫療團隊提醒，高齡癌症治療應在疾病控制與生活尊嚴間取得平衡，透過醫病共享決策，找到最合適的治療路徑。