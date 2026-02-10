知名語音通訊軟體 Discord 使用者遍佈全球，幾乎獨佔整個 ACG 社群，不過9日官方宣布，2026年3月開始，將在全球推行「年齡驗證機制」，實際方式包括臉部辨識、提供身份證明等，不過卻引發用戶針對個資外洩等多項疑慮，紛紛選擇抵制甚至退訂 Nitro 會員。
Discord 何時需要年齡驗證？
Discord 先前就曾在英國與澳洲測試的「年齡驗證機制」，主題是強化青少年安全功能，使用者在進行特定操作時，系統才會提示認證，像是「解除敏感內容模糊顯示、關閉訊息請求過濾、進入年齡限制頻道或伺服器、在舞台頻道發言」等，原則上只要通過一次認證，後續操作都不需重複驗證。
Discord 曾被駭客入侵 用戶憂個資外洩
Discord 預計採取的措施是臉部辨識或提供身份證明，不過眾多用戶馬上針對資安問題產生意見，尤其是 Discord 2025年9月剛發生嚴重的駭客入侵事件，包括使用者個資、證件照、電子信箱、IP 位址、交易紀錄在內，高達 15TB 的數據外洩，不信任感爆棚。
面對用戶的質疑，Discord 強調大多數使用者無須另外驗證年齡，Discord 會透過現有資訊來推測帳號擁有者的年齡，需要額外確認的帳號，則會配合信任的第三方進行，臉部掃描資訊只會在本機端使用，並不會上傳伺服器，身分證件在確認年齡後也會馬上刪除，Discord 端只會收到年齡資訊。
儘管 Discord 針對驗證機制提出多項解釋和配套，不過觀察國內外社群，眾多用戶已經爆發大規模的抵制行動，包括刪除應用程式，取消 Nitro 訂閱、解除信用卡綁定等。
資料來源：Discord
