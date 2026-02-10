我是廣告 請繼續往下閱讀

香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨（9）日遭香港高等法院判處20年有期徒刑，引國際社會譁然。對此，民進黨立委王定宇昨指出，黎智英判決一出，外媒《華爾街日報》隨即發表社論警告台灣，北京傳遞給台灣的訊息再清晰不過：在中國共產黨統治下，任何關於自由與自治的承諾，最終都可能演變成長達20年的清算與政治死亡。王定宇今指出，黎智英遭中國操控的司法重判20年，只因為辦報，只因為支持香港民主，黎智英就被因危害國家安全罪名被定罪，對這位78歲的報人來說，20年的刑期無異於死刑。王定宇進一步指出，黎智英判決一出，《華爾街日報》隨即發表題為〈黎智英獲判死刑〉的社論，內文不僅痛批這項判決是對一名78歲老人的「死刑」，更直言此案具備極強的政治暗示：北京正透過摧毀黎智英，向台灣傳遞一個關於「被中共統治會是什麼樣子」的清晰訊號。王定宇示警，該社論在末段也對台灣發出嚴厲警告，認為黎智英案的核心受眾不只是香港人，更是台灣人。該社論指出，北京傳遞給台灣的訊息再清晰不過：在中國共產黨統治下，任何關於自由與自治的承諾，最終都可能演變成長達20年的清算與政治死亡。