由網紅館長（陳之漢）所經營的健身房「成吉思汗健身俱樂部」傳出有女教練遭到集體性霸凌，其拒絕已婚店長告白，疑似遭到對方報復，被以考核未過、業績不佳、挑撥同事等理由逼退外，轉往蘆洲館後還遭到教官多次傳露骨字眼訊息包括「給他X好了」，讓女教練身心受創，多次突發性恐慌症送醫一度想不開，直到近期才被友人鼓勵向新北市勞工局申訴。對此，成吉思汗健身房也做出回應。一名任職成吉思汗三重館、蘆洲館的女教練向週刊指控，表示在任職期間被一名已婚店長追求，對方經常以關懷為由找她談話，並在休息時間私約吃飯稱「想認識妳」，且均和公事無關。不久後，店長向女教練告白二度遭拒，竟惱羞成怒以各種方式逼退女方。甚至在女教練轉往蘆洲館教課時，向教官提及店長曾教會她不少實務經驗被回應：「給他X」、「獻上你的XX」等語，對外求助遭到集體霸凌，要求在休息時間上課並簽下自願離職書，一度讓她想不開。針對女教練指控遭到性霸凌一事，成吉思汗方面則表示不方便回應。至於女教練稱已向勞工局提出申訴，新北市勞工局則表示，目前尚未接獲申訴，後續接獲將立即啟動調查，向雙方了解事件釐清案情外，也將一併提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議，若違反性別平等工作法規定屬實，將依法開罰。對此，成吉思汗表示，後續公司將再作討論。