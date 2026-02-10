我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗縣頭份市德義路一棟大樓今日上午發生驚險意外！一名68歲黃姓婦人在中庭進行清潔工作時，遭10樓外牆突然剝落的磁磚砸中，造成後腦紅腫、右手疑似骨折，現場傳出巨大撞擊聲響驚動住戶，所幸婦人意識清醒，救護人員到場緊急將她送往醫救治，至於事故原因及責任仍有待調查。事發在苗栗縣頭份德義路一棟大樓，當時一名68歲黃姓婦人正在中庭進行清潔工作，不料約9點多時，上方10樓牆面磁磚突然剝落，好幾片大大小小的磁磚直接向下砸中婦人的頭部與手臂，導致黃婦後腦勺出現紅腫，右手前臂及手肘也因劇烈疼痛，疑似骨折，所幸意識清醒，救護人員接獲通報趕抵現場後，立即將她送往為恭醫院治療。根據《中央社》報導，附近居民回憶當時社區內部傳來一聲沉重的「碰！」地巨響，顯然是有重物墜落，隨後不久便看到救護車緊急駛入社區，並將一名受傷的婦人載走。警方目前正進一步釐清事發原因，不排除是因近日氣溫冷熱交替導致熱脹冷縮，才造成磁磚脫落，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。