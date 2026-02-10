我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白鹿（左）第4次搭檔王星越，終於組CP。（圖／翻攝自微博@唐宮奇案）

白鹿、王星越主演的《唐宮奇案之青霧風鳴》2月5日開播，馬上攻佔Netflix熱播榜，如今已超越韓國戀愛實境秀《單身即地獄5》登上冠軍。劇中白鹿飾演皇上的親侄女，幼時家逢變故，為了查明真相，和太史丞王星越攜手查案，燒腦劇情被劇迷大讚，看一集就入坑。《唐宮奇案之青霧風鳴》改編自書旗旗下小說《唐宮奇案之血玉韘》，白鹿飾演的大唐縣主「李佩儀」，是端王府遺孤，幼時家逢變故，為了查詢當年真相，長大後擔任內廷侍衛長，隸屬內謁局，文武雙全的她，和太史丞蕭懷瑾（王星越 飾）聯手破案。宮廷懸疑劇本身就非常有討論度，查案結合宮中的角力鬥爭，加上白鹿此次能文能武，為了查案不要命，首集就扮鬼新娘被活埋，還潛入酒樓當舞技被鞭子抽，許多打鬥戲讓人看了捏把冷汗，大女主設定讓許多觀眾一集就入坑。另外，白鹿和王星越過去曾合作過《玉樓春》、《周生如故》和《寧安如夢》，如今已是第4次合作，好默契不在話下。之前兩人一同上綜藝節目，被問到還想不想5搭，王星越馬上舉圈，但白鹿一臉尷尬，還問王星越，「你還想看到我啊！」把觀眾都逗樂。