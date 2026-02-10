我是廣告 請繼續往下閱讀

億萬富翁、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）近日宣布SpaceX的未來計劃，包括在未來10年內在月球建造可自給自足的城市，且將建造一套系統，讓任何人都能前往月球和火星。馬斯克9日在X平台發文，可能有些人還不知道，SpaceX現在已經把重心轉向打造一座能夠自我發展的月球城市，這項目標有可能在10年內實現，而火星殖民則至少需要20年以上。馬斯克強調，SpaceX的使命始終如一，「將人類的意識與生命擴展至星辰大海」，SpaceX仍會努力打造火星城市，並預計在5至7年內開始相關行動，但目前的首要任務是確保人類文明的未來，而開發月球顯然是更快速的路徑。馬斯克也解釋，之所以會優先選擇月球，關鍵在於地理與物理條件限制，前往火星必須等待每26個月的行星排列，且航程需耗時6個月；相比之下，每10天就能向月球發射一次，航程僅需2天。這意味著在建設月球城市的過程中，我們可以進行更快速的技術迭代與物資補給，效率遠高於火星城市。他也補充，月球將迅速建立起地球以外的立足點，以保護地球上的生命免受自然災害或人為災害的威脅。馬斯克10日又發文，SpaceX將建造一套系統，讓任何人都能前往月球和火星，「這簡直太酷了！（This will so insanely cool）」。馬斯克隨後又發文，進一步闡述了他的觀點，稱人生不能只是接二連三的悲傷，也應該要有一些事情，讓我們對未來充滿極大的興奮與靈感。而SpaceX建造系統，讓任何人都能前往月球和火星這就是其中之一，而且是超級重要的那種。