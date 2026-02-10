白鹿和王星越主演的《唐宮奇案之青霧風鳴》（以下簡稱《唐宮奇案》）2月5日開播，目前已經攻佔Netflix冠軍，許多人好奇評價如何，究竟好不好看？事實上，這是白鹿和王星越第4次搭檔，在《周生如故》、《寧安如夢》中王星越都沒追到白鹿，許多劇迷笑喊，這次終於組CP，劇中兩人攜手破案，劇情緊湊，首播獲得14家廠商下廣告，在中國優酷站內熱度破萬，成為優酷這半年來熱度最快破萬的戲劇。
《唐宮奇案》登Netflix冠軍 白鹿、王星越4搭擦出火花
《唐宮奇案之青霧風鳴》五大核心看點為：
1. 白鹿、王星越4搭：從愛而不得變雙強聯手
白鹿與王星越自《周生如故》、《寧安如夢》等作品多次合作，王星越終於擺脫了「苦情男二」或「愛而不得」的宿命，在本作中上位成為男主角。
該劇改編自書旗旗下小說《唐宮奇案之血玉韘》，視覺風格極具張力，融合了大量的志怪與懸疑元素。
劇集採用高密度的單元案設計（每4～5集一樁案子），看似獨立的案件背後都隱藏著主線線索。
在懸疑的外殼下，這部劇展現了強烈的女性主義色彩：
白鹿在劇中飾演的李佩儀武藝高強，為了角色她提前三個月進行唐刀、近身格鬥特訓。劇中的打戲融合了敦煌舞與現代格鬥，動作流暢颯爽，被網友戲稱為「女探界最嚴厲媽咪」。
《唐宮奇案》劇情介紹 燒腦劇情聲勢看漲
白鹿在《唐宮奇案》中飾演大唐縣主「李佩儀」，也是皇上的姪女，幼時家逢變故，父母無端遭到殺害，為了查明真相，長大後進入內謁局，武功高超也有敏銳的洞察力，一邊偵破奇案，一邊調查15年前家族滅門的真相。
在查案的過程中，和王星越飾演的太史丞「蕭懷瑾」相識，他精通風水、星象，除了敏銳的洞察力之外，個性也相當冷靜，看不過去李佩儀總是把辦案看得比自己的命還重要。
在劇情一開始，白鹿化身鬼新娘，自己服下毒藥，讓兇手把她活埋，治兇手一個重罪，甚至親自到酒樓當舞妓，遭到高官抽打，為了留下證據還想拿刺青藥水澆在傷口上，被王星越攔住，王星越告訴她，「妳不會是一個人，沒保護好你，是我的失職。」白鹿聽得心都融化，露出靦腆的笑容。
《唐宮奇案》憑著燒腦的劇情，不僅是登上Netflix收視冠軍，更在中國優酷站內熱搜度破萬，成為優酷近半年最快破萬的劇集，首播更獲得14家廠商青睞。
資料來源：唐宮奇案微博
