我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戈迪豪國際大橋耗資46億美元，工程歷時8年，由歐巴馬政府時期獲得批准，並於2018 年川普擔任總統時開始施工。（圖／路透／達志影像）

州議員提出警告

美國總統川普（Donald Trump）持續加大對加拿大的施壓，美國時間9日晚間在社群網路發文，威脅要禁止一座連接美加邊境的大橋開通，除非加拿大提供美國「一切補償」，讓美國獲得「應得的公平和尊重」後才會開放。根據《衛報》報導，川普發文抨擊加拿大，稱「眾所周知，幾十年來，加拿大對美國非常不公平」，並威脅要阻止即將完工、連接美國底特律與加拿大安大略的「戈迪豪國際大橋」（Gordie Howe International Bridge）開放。戈迪豪國際大橋耗資46億美元，工程歷時8年，由歐巴馬政府時期獲得批准，並於2018年川普擔任總統時開始施工。戈迪豪國際大橋的工程費用大部分均由加拿大政府承擔，不過開放後只有加拿大一側會收取過路費。川普指責歐巴馬「愚蠢地」批准了戈迪豪國際大橋興建，卻未提他本人曾在2017年與時任加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發表聯合聲明，表示支持該項目。當時在共同聲明中，川普表示「我們尤其期待戈迪豪國際大橋早日竣工，它將成為我們兩國之間重要的經濟紐帶」。川普翻臉要禁止大橋開放的原因，顯然與中國有關，川普重申加拿大與中國簽署的貿易協議將導致加拿大「被吞噬」，川普說「中國第一件做的事情就是終止在加拿大進行的所有冰球比賽，並永久取消史丹利杯」。《衛報》報導直言，川普的主張「完全沒有事實依據且特別離譜」，但這已經不是川普第一次提到中國會禁止加拿大打冰球。密西根州民主黨參議員史洛特金（Elissa Slotkin）表示，「取消這項計畫將帶來嚴重後果，包括密西根企業成本上升、供應鏈安全性降低，最終還會導致工作機會減少」。她補充說，川普是在「懲罰密西根州民眾，為的是一場他自己發動的貿易戰。加拿大之所以會走到幾乎要與中國達成貿易協議的地步，唯一的原因就是川普總統一年來對加拿大重拳出擊」。川普在第二任期內多次對加拿大放話，並大幅提高對這個鄰居的關稅。上個月，他更表示，若加拿大執意推進與中國的貿易協議，將對加拿大商品課徵高達100％的關稅。川普並未說明他將具體如何阻止大橋開放，加拿大橋樑管理局、安大略省省長辦公室和底特律市長辦公室均未立即回應置評請求。