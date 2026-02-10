我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯震東（左）與朱軒洋（右）主演九把刀執導的3億台幣大片《功夫》，黃立成是出品人。（圖／麻吉砥加提供）

「麻吉大哥」黃立成為了投資3億的《功夫》近來曾現身戲院活動。他在加密貨幣市場上大起大落，去年6月押注HYPE幣獲利約新台幣2億元，到去年12月卻被發現已經遭清算200次，損失超過新台幣7.1億，中間還曾傳出砸了12億購買「陶朱隱園」其中一戶，他則以電影《殺手歐陽盆栽》台詞：「「Uncle村幾枝XX（台語，意指自己所剩不多），買三小旋轉大樓。」打槍外界揣測。黃立成在加密貨幣市場上的賺賠過程，簡直比電影情節還高潮起伏，讓人感嘆他的膽識與心臟都夠大，才能玩得起高槓桿操作的遊戲。他從去年6月賺兩億，9月市場急轉直下，慘賠約1850萬美元（約新台幣5.5億元）。隨後行情又反彈，數週後再度爆倉，上個月底比特幣快速下殺，曾跌破8萬美元關卡，他的交易帳戶資金在一度僅剩2萬815美元（約台幣65.8萬元），虧損16.7億，讓人咋舌。針對自己曾在20天內賠掉10多億台幣，黃立成沒有像外界預期的反應激動，當時曾發文寫道：「Was fun while it lasted（過程很有趣）」。網紅鬼才阿水曾經稱他最厲害的是愈敗愈戰，始終有本金能夠補足保證金，才突顯投資市場上，「本多終勝」是真理。直到本月5日，黃立成累計已被清算 262次，仍持續度投入新台幣約791萬元，持續做多以太幣（ETH）與HYPE幣，沒有從幣圈退場。倒是對於《功夫》的票房，他期盼不小，還脫口而出：「這一