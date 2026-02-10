全台注意，13.5 億得主可能就是你！威力彩目前已連槓 30 期，本周四（2月12日）頭獎獎金預估飆破 13.5 億元。面對今年以來最高額獎金，不少民眾集資衝刺。《NOWNEWS今日新聞》特別整理「威力彩最強懶人包」，並邀請專家揭秘如何運用「必中包牌法」提高中獎率。
📍 威力彩最後購買時間：幾點不能買？
想中獎，第一步必須確保「買到票」。威力彩在開獎日當晚（周一、四）的投注截止時間為 20:00 準時結束。
• 逾時不候： 晚上 8 點後系統將自動關閉，此時購買的彩券會被列入「下一期」。
• 避坑提醒： 彩券行業者提醒，由於獎金極高，晚間 7 點後常有排隊人潮，建議民眾下班後儘速購買，以免因連線問題錯失良機。
📍 加碼攻略：彩券行老闆力推「必中包牌法」
如果想要科學化提高勝率，內行人絕不只買單注。以下是兩種針對 13.5 億大獎設計的實戰策略：
• 800 元「第二區全餐」：飛來發彩券行店長黃偉祺曾分析，威力彩最難對中的往往是第二區。因此，他建議最聰明的「必中包牌法」是第一區選定 6 個號碼（可自選或電選），並將第二區 01 至 08 號碼全部包下，總計 800 元。
👉核心優勢： 這種買法保證「100% 對中第二區」。黃偉祺指出，只要第一區 6 碼全中，這招保證讓你抱走「頭獎」，還能額外帶走 7 注貳獎，是實務上最高效益的買法。
• 5600 元「系統全餐」：彩券行老闆透露，每逢高額獎金，辦公室合資最愛「5600 元包牌」。這是在第一區選定 7 個號碼，搭配第二區 01~08 全包。 核心優勢： 雖然成本較高，但中獎組合數呈倍數成長，即便沒中頭獎，也極容易因中多注小獎而「回血」。
📍 威力彩開獎直播：20:30 第一時間對號碼
購買完畢後，最重要的就是第一時間感受球號落下的心跳聲。
• 開獎時間： 晚間 20:30。
• 直播管道： 民眾可透過「東森財經新聞台」或鎖定「台灣彩券官方 YouTube 頻道」同步收看線上轉播，第一手掌握 13.5 億開獎號碼。
📍 實戰對獎：中幾號有錢？中 3 個號碼多少錢？
對獎時別只看頭獎，只要中兩碼就有獎，具體規則如下：
• 頭獎：第一區 6 碼 + 第二區對中（本周上看 13.5 億）。
• 貳獎： 第一區對中 6 碼（第二區沒中），獎金通常達數百萬甚至上千萬。
• 柒獎： 第一區中 3 碼 + 第二區中，獎金 400 元。
• 捌獎： 第一區中 2 碼 + 第二區對中，獎金 200 元。
• 玖獎： 第一區中 3 碼（第二區沒中），獎金 100 元。
• 普獎： 第一區中 1 碼 + 第二區中，獎金 100 元。
📍 兌獎方式與稅金須知
• 5000 元以下： 可至全台任一電腦型彩券經銷商兌領現金。
• 超過 5000 元： 需扣取 20% 所得稅。
• 超過 500 萬元： 須撥打「高額兌獎專線」：0800-024-500 進行預約。
資料來源：台灣彩券
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒民眾，請衡量自身財務，彩券勿過度投注。
