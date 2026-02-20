我是廣告 請繼續往下閱讀

天道盟盟主鐵霸的御用軍師劉川園爆出去年（2025）8月5日傳出酒後鬧事，其在送女性友人返家後誤按門鈴，鄰居黃姓女子開門查看後，要求劉川園不要將女性友人放在門口，導致已處於泥醉狀態的劉川園情緒失控，辱罵對方三字經。案件爆發後，雙方已調解成功，且考量「妳給我記住」非有意恐嚇，台北地檢署予以不起訴處分。台北地檢署不起訴處分書指出，劉川園去年（2025）8月5日凌晨於飲酒後送一名女性友人回家，而後疑似情緒失控猛踹黃姓女鄰居位於台北市中山區的大門，造成毀損情形。而後還不斷飆罵髒話包括「X你X」、「蕭雜某」等語，甚至還恐嚇黃女「妳給我記住」等語，再將對方的門牌抄錄下來。導致黃女心生畏懼，故報警處理並提告。劉川園辯稱，當天因喝醉酒斷片，不記得發生什麼事，否認自己有恐嚇、辱罵對方，也並無抄錄門牌的舉動。經檢方調查發現，劉川園於案發前已呈現酒醉狀態，手拿鑰匙誤按黃女的門鈴，黃女查看後被要求勿將女性友人放置在門口，劉川園聽聞後辱罵對方，但從監視器畫面中查看，並未有抄錄門牌的舉動。檢方認為，劉川園言語未涉及恐嚇，加上雙方已調解成功，予以不起訴處分。