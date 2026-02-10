我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余祥銓（左起）、胡瓜、余天今（10）日下午為《鑽石舞台之夜》彩排。（圖／記者嚴俊強攝影）

綜藝天王胡瓜與秀場天王余天即將聯手舉辦《鑽石舞台之夜》演唱會，今（10）日下午舉辦彩排記者會。嘉賓之一的李千娜因捲入《世紀血案》風波，文化總會、櫻花季演出皆受影響取消。胡瓜今受訪時透露，李千娜因擔心新聞事件影響演唱會票房，特地傳訊息向他致歉，深怕拖累大家。胡瓜則暖心力挺，強調當初李千娜是發自愛心自動加入演出，更想將唱酬捐作公益，心意相當難得，他已明確向對方表達：「我希望如期舉行。」李千娜確定會如期參與演出。胡瓜表示，這幾天他剛好不在台灣，是收到李千娜傳來的訊息，才知曉她內心的忐忑。李千娜在訊息中頻頻致歉，表示「不好意思影響到《鑽石舞台》」，深怕個人的新聞風波會拖累演唱會票房與團隊。對此，胡瓜表示，強調當初李千娜是發自內心、主動加入演出陣容，更表態想將唱酬全數捐作公益，心意真的非常難得。因此胡瓜堅定地回覆對方：「我希望如期舉行！」力挺李千娜照常登台，不讓公益美意被打折。除了演唱會話題，余天的家庭生活也成為焦點。被問及老婆李亞萍近況，余天語出驚人自爆夫妻倆已經分房睡快兩年。他無奈笑說：「你知道女人家七十幾歲，沒事在家跟我聊天就會吵架，現在分房睡反而好。」兒子余祥銓在一旁補槍爆料：「老爸說跟媽媽分房睡好舒服，沒人在旁邊一直唸。」至於過年紅包，余天兩手一攤表示：「我的錢都在亞萍那裡，怎麼包？只能意思意思包個小紅包啦！」聊起過去秀場趣事，胡瓜與余天話匣子大開。兩人回憶當年後台盛況，胡瓜爆料「小哥」費玉清以前打牌有個怪癖，喜歡在旁邊「插花」（下注），結果往往輸得比正家還慘，「他每次一插就輸，輸了幾千塊人就不見了。」余天也感嘆，最近與費玉清鮮少聯絡，對方換了電話後太神祕，目前處於失聯狀態，連張菲也沒打給他。這次《鑽石舞台》演唱會余祥銓也將登台，甚至挑戰饒舌歌曲。余天聽完兒子的表演後直言「聽不懂在唱什麼」，但也給予鼓勵：「是不簡單啦，要我這樣唱我也沒辦法。」至於是否會像當年秀場一樣對兒子「呼巴掌」做效果？余天笑說：「不會啦！神經病喔，唱歌還打巴掌。」但他也不忘虧兒子，有時候想撒嬌卻因為年紀大了，「40歲了撒嬌很難看，但也沒辦法，我就盡量忍。」父子逗趣互動讓全場笑翻。