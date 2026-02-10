我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星宇航空第一架A350-1000於今（10）日首飛JX802航班．正式執行首次載客飛航。（圖／星宇航空提供）

▲首航旅客專屬紀念好禮，包括Airbus限量飄帶、識別證帶及 A350-1000 紀念貼紙。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空A350-1000執飛班表。（圖／星宇航空提供）

台灣航空史上首架國籍A350-1000首航！星宇航空第一架A350-1000今（10）日首飛JX802航班，正式執行首次載客飛航，自桃園國際機場（TPE）直飛東京成田機場（NRT）。桃園機場特別安排水門禮，象徵台灣航空界再邁向重要里程碑。星宇航空也在桃機第二航廈A8候機室舉辦首航活動，現場設置多項拍照打卡素材，由空服員與旅客親切互動合影，營造熱鬧且具紀念意義的首航氛圍。活動現場攜手日前一推出A350-1000合作周邊商品即造成搶購風潮的統一超商CITY PRIMA精品咖啡，讓旅客在登機前享受高品質咖啡體驗， CITY PRIMA 精品咖啡更爲本次首航特別設計限定杯套，融合A350-1000碳纖維元素和標誌性的尾翼，更在杯套中隱藏A350-1000專屬密碼，現場三位幸運旅客帶走30杯大杯精品咖啡，解鎖首航彩蛋。星宇航空也準備首航旅客專屬紀念好禮，包括Airbus限量飄帶、識別證帶及A350-1000紀念貼紙，讓旅客將這份歷史時刻帶回家收藏。星宇航空A350-1000為新世代長程廣體客機，具備更優異的燃油效率、航程表現與客艙舒適度，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共 350 個座位。2026年總計交付6架A350-1000，未來將逐步投入更多長程航線營運，為旅客帶來高品質的飛行體驗。