▲LiSA小巨蛋中獎畫面公開。（圖／讀者提供）

日本搖滾歌姬LiSA確定於2026年6月19日、20日站上台北小巨蛋開唱《LiVE is Smile Always～15～ in Taipei》，本次演唱會在Ticket Plus遠大售票系統採實名抽選販售制，今（10）日稍早抽票結果陸續公開，許多粉絲已經迫不及待查詢簡訊、E-mail確認抽票結果，不過卻發現遲遲沒有收到通知，《NOWNEWS今日新聞》告訴您最快速、不用乾等通知的查詢方法，那就是直接登入遠大系統「會員訂單頁面」查詢，只要畫面多了一個訂單，並顯示「待繳款」，就代表順利抽中票！本次LiSA小巨蛋演唱會稍早公布抽票結果，歌迷們可以透過三種方式查詢：簡訊、E-mail、遠大系統直接查詢，而其中最為推薦也最快速的方式就是「遠大系統直接查詢」，無需等待簡訊、E-mail寄送時間，直接到系統中登入會員帳號，並且到「會員訂單頁面」查看抽選紀錄，若是多出一張訂單並顯示「待繳款」就代表中獎！接著千萬不能忘記的是「記得付錢！」本次順利抽到門票的歌迷，需要在2月11日（明日）中午12點之前，至遠大售票系統完成刷卡步驟，這樣訂單才會成立；若是沒在時間內結帳，門票將會自動取消釋出。曾唱紅《鬼滅之刃》、《刀劍神域》等人氣動畫主題曲的日本動漫御用搖滾歌姬LiSA宣布「攻蛋」！她將於6月19、20日連兩天站上台北小巨蛋，舉辦演唱會「LiVE is Smile Always～15～（iCHiNiTSUiTE GO）」，不僅是出道15週年的重要里程碑，也實現了她2024年來台開唱時，與粉絲許下「唱進小巨蛋」的約定。回顧LiSA在2024年的亞洲巡演，她在林口體育館舉辦的台北場門票一開賣即秒殺，萬名歌迷齊聲合唱〈紅蓮華〉的震撼畫面，至今仍讓粉絲津津樂道。進入2025年後，LiSA行程依舊滿檔，不僅完成美國巡迴演出，也為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》獻唱主題曲之一〈残酷な夜に輝け〉，這也是她第四度為《鬼滅之刃》系列獻聲，並憑藉該曲再度登上《NHK 紅白歌合戰》舞台。在此次公布的亞洲巡演計畫中，台北場被視為最令歌迷振奮的一站，LiSA過去多次向粉絲喊話，希望有朝一日能在台北小巨蛋相見，如今終於在2026年6月19、20日連續兩天圓夢，也讓無數粉絲直呼期待值破表。