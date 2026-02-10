我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍立法委員高金素梅今遭檢調突擊搜索。檢調指出，本案偵辦重點除高金是否涉利用人頭詐領助理費外，也將進一步釐清一批中國製快篩試劑的來源與輸入過程，是否涉及違反相關法規，甚至有無境外勢力介入疑慮。經北檢證實，本案由調查局國安站報請檢察官指揮偵辦，承辦檢察官今（10）日持法院核發搜索票，搜索高金素梅住所、國會辦公室及相關人員住居所等共30處，並通知高金本人、張姓助理等18人到案說明。檢方表示，高金等人疑涉詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款等案情，仍待進一步調查釐清。檢調同步約談的對象，還包括無黨籍屏東縣議員越秋女、台東縣議員陳政宗及花蓮縣議員簡智隆。其中，越秋女曾於2022年九合一地方選舉期間，被控向地方社區團體及選民發放防疫物資，涉行賄罪嫌，一審已判決無罪。判決內容指出，越秋女於選舉期間透過管道取得中國廈門寶太生物科技有限公司生產的快篩試劑，並發送N95口罩與酒精等物資給多個社區團體與個別選民。相關團體包含文化健康站、宗教場所與職業團體等，發放方式多由本人或競選團隊成員進行。審理過程中，越秋女辯稱，當時正值疫情嚴峻，有人將防疫物資捐至高金素梅立委辦公室，她僅以志工身分協助發放，並未指示將競選文宣與物資併送；貼上「越秋女關心您」貼紙，僅為區辨發放來源，與參選無關。一審合議庭則認定，相關快篩與防疫物資係由高金素梅所募集、提供，越秋女發放行為與其當時擔任高金服務團隊成員間具有合理關聯性。雖貼紙顯示其有提升能見度之意，但尚不足以認定與選舉投票存在對價關係，因此判決無罪。不過，檢調此次重新調查，除將釐清助理費與補助款疑點外，也將追查該批中國製快篩試劑的輸入是否合法，並進一步了解背後是否涉及不當政治或境外介入因素，全案仍在擴大偵辦中。