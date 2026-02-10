我是廣告 請繼續往下閱讀

全球智慧型手機市場雖然起伏不定，越南卻持續交出亮眼成績單。最新數據顯示，2025年越南手機及零組件出口表現穩健，不僅全年金額創下新高，也再次凸顯其在國際電子製造供應鏈中的關鍵地位。根據越南海關總局統計，2025年12月手機及零組件出口金額達40億5,440萬美元，較11月成長1.6%，與2024年同期相比更大幅成長11.1%，顯示年底出口動能仍然強勁。整體來看，2025年越南手機及零組件出口總額達567億983萬美元，年增5.2%。其中，中國仍是最大出口市場，出口金額達150億5,360萬美元，占總額26.5%，但年減2.5%，反映部分需求出現調整。美國則穩居第二大市場，全年出口金額達98億6,352萬美元，占比17.4%，年增0.4%。單看12月，對美出口為4億3,871萬美元，雖較前月下滑14.7%，但年增幅高達21.5，長期需求仍被看好。其他市場方面，對韓國出口40億7,797萬美元，年增14.7%；出口至阿拉伯聯合大公國為31億4,040萬美元，年減1%；印度市場表現最為亮眼，出口金額達21億4,235萬美元，年增率高達27.1%，顯示新興市場需求快速升溫。在全球科技產業重新布局之際，越南手機出口的穩定成長不只是數字上的突破，也象徵製造重心持續轉移。未來能否在高附加價值與多元市場中站穩腳步，將決定越南能走多遠。