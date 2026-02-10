我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲邦迪海灘（Bondi Beach）去年年底發生針對猶太社群的槍擊案，造成15人死亡，犯案槍手是一對父子檔，生前駕駛的車輛內，被發現有極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）的旗幟，整起事件被定調為「反猶太主義的恐怖攻擊」。以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）9日赴澳洲，展開為期4天的國是訪問，探視、安撫當地的猶太社群，未料卻在雪梨、墨爾本等大城市，遭遇大量示威者集結。根據《以色列時報》、《澳洲廣播新聞網》等外媒報導，赫爾佐格的到訪激怒部分澳洲民眾，指責以色列對加薩平民的死亡負有責任，澳洲當地的親巴勒斯坦、反以色列團體，週一開始在多地組織抗議活動，要求結束以色列對巴勒斯坦領土的佔領。在雪梨，數千人聚集在市中心商業區的一處廣場，聆聽演講並高喊口號，集會隨後演變成肢體衝突，警方向示威者噴灑胡椒噴霧驅離，據悉至少27名抗議人士被捕。由於赫爾佐格的訪問具有高度政治敏感性，澳洲當局不敢大意，雪梨警力部署嚴密，直升機在空中盤旋，警員密集巡邏。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）敦促國民尊重這次訪問，他將與赫爾佐格一起會見邦迪海灘恐攻的受害者家屬。新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）亦敦促示威者，保持「冷靜和尊重」，提醒一般居民在赫爾佐格到訪期間，盡量避開市中心等鬧區，因為有大量警力部署：「我們可以有不同意見，但不必訴諸於街頭衝突或暴力。」赫爾佐格也強調，自己完全是懷抱善意到訪，邦迪海灘恐攻與以色列多年來面臨的威脅如出一轍，民主制度所珍視的價值觀，包括生命尊嚴、宗教自由、寬容和尊重被踐踏，呼籲澳洲人民與猶太社區團結一致，同表哀悼。