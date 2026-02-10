我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮台9線驚傳奪命車禍！今天上午6點多一名在空軍基地服役的24歲鍾姓憲兵，當時疑似要開車返營，怎料，途中行經壽豐志學路段時，車輛因不明原因失控猛烈撞擊分隔島燈桿，導致引擎瞬間噴飛起火，車體幾近全毀，鍾男被甩出車外，重傷倒臥路面失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。據了解，一名在花蓮空軍基地服役的24歲鍾姓現役憲兵，今日清晨6時36分許駕駛小客車沿台9線北上行駛，疑似在返營途中行經204.5公里壽豐鄉志學路段時，車輛突然因不明原因失控，隨後猛烈撞擊中央分隔島的路燈桿。由於撞擊力道極大，不僅造成車頭全毀、車頂凹陷變形，就連車輛引擎更是直接脫離車體，噴飛至對向車道一度起火，整部毀損的車體最後橫躺在分隔島上，現場零件散落一地，場面怵目驚心。事發後，目擊民眾隨即在現場，設置三角錐示警，並合力撲滅著火的引擎，同時通報警消到場救援。當救護人員趕抵現場時，發現鍾男 被甩出車外，重傷倒臥路面且已失去呼吸心跳，儘管救護人員立即實施急救，並火速送往慈濟醫院搶救，但鍾男仍不幸因傷勢過重，於上午8時許宣告不治。經警方初步調查，鍾男持有正常駕照，且抽血檢測後的酒測值為零。由於事故路段周邊並未裝設監視器，目前警方正擴大調閱事發前車輛行經路口的相關畫面，以進一步釐清詳細的肇事原因。