民進黨高雄市議員將於三月舉行初選，立法委員邱議瑩今（10）日陪同兩名子弟兵林浤澤、林慧欣赴黨部登記；邱議瑩表示，兩位都是深耕在地的優秀年輕人才，期許二人都能夠獲得市民支持，進入議會為鄉親服務，「疼惜邱議瑩，牽成林浤澤、林慧欣」。邱議瑩說，林浤澤與林慧欣都和自己有相當密切的淵源，林浤澤是道明中學學弟，曾任台中市議員江肇國辦公室主任，也在前鎮明孝里擔任里長，地方非常肯定，也鼓勵林浤澤做出更多貢獻；林慧欣是跟隨自己許久的助理，作為客家女兒在大旗美地區服務多年，也擔任過市長陳其邁的助理。邱議瑩強調，兩人都十分熟悉地方，也了解議會與市府運作，是能夠立刻上工的優秀人才。這一次的市長初選過程，林浤澤與林慧欣都非常的努力幫忙，也展現非常傑出、獨當一面的能力，誠摯的拜託市民朋友給予他們最大的支持。林慧欣表示，自己是美濃女兒，來自平凡的家庭，擔任過老師，因緣際會下擔任邱議瑩的助理，經過數千個日子的歷練，熟悉國會運作，也了解地方脈動，更因為近距離觀察邱議瑩委員多年來對客家文化傳承、偏鄉經濟發展的重視，下定決心爭取能為大旗美地區做更多事的機會，包括推廣客家文化、發展地方創生、增進長照幼托等等；上一次首度參選，非常可惜只差一點點，這一次有了更豐富的歷練與成長，希望能夠獲得鄉親的肯定，作為「大旗美欣戰力」，進入議會為鄉親服務。林浤澤說，前鎮漁船入港的海潮、小港機場起降的風聲，是陪伴自己從小長大的聲音；擔任台中市議員江肇國辦公室主任多年的經驗，以及返鄉從基層里長累積的歷練，過程中受到非常多鄉親的支持，期盼將十年的努力成果凝結為即戰力進入議會，透過「五力政策」：再生力、守護力、行動力、創造力、活動力，與前鎮、小港的社區夥伴們，打造一個讓長輩安心生活、青年放心打拚、寶貝開心成長的好環境。林浤澤、林慧欣也感謝特地陪同登記的青年里長、青創夥伴，「我們在不同的位置，但有著共同的目標」，希望能夠把鄉親的心聲帶進議會，並且實現對於高雄的願景，為大家創造更好、更宜居、更繁榮的生活。