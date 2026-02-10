我是廣告 請繼續往下閱讀

▲防檢署提醒，民眾留意並遵守「二不一要」原則，不棄放養家中寵物、不接觸、捕捉及飼養野生動物、要定期攜帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗。（圖／疾管署提供）

今年1月已11件鼬獾確診狂犬病 防檢署：野生動物5異常快遠離

狂犬病動物抓咬傷 發病後致死率近100%

▲一旦被動物抓咬傷，應以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘等。（圖／疾管署提供）

農曆春節連假將近，許多民眾會趁著放假期間到戶外走走、賞花、郊遊等戶外活動，疾管署及農業部動植物防疫檢疫署今（10）日呼籲，出遊時建議勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物，以避免狂犬病的威脅。防檢署說明，狂犬病為人畜共通傳染病，由於感染狂犬病動物通常具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾，防檢署長期監測野生動物狂犬病情形，台灣狂犬病仍侷限於野生動物，鼬獾是主要的保毒宿主。防檢署科長許家寧提到，自112年至今年1月共監測2597件，確診件數137件，其中鼬獾為136件，白鼻心為1件，每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，又中低海拔的山麓丘陵帶，為其主要活動區域。今年1月已有11件鼬獾確診案例，許家寧提醒民眾留意並遵守「二不一要」原則，包括不棄(放)養家中寵物、不接觸、捕捉及飼養野生動物、要定期攜帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，共同守護自己、家人與毛孩健康，即可遠離狂犬病的威脅。此外，於鼬獾常出沒區域民眾也請提高警覺，如遇行為異常，包括不怕人、主動攻擊、動作狂躁或傷亡鼬獾，請立即遠離並通知在地動物防疫機關處理。疾管署指出，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成的傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險。國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入病例，分別為2002年、2012年及2013年各1例，均不幸死亡。疾管署及防檢署呼籲，民眾於郊外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險。如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院(衛生所)」就醫。經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程，第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天；共接種4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。