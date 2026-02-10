我是廣告 請繼續往下閱讀

七連霸的原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，讓不少立委相當震驚。北檢說明，高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，涉違反貪污治罪條例，搜索其住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處。對此，前記者馬郁雯直呼，藍委陳玉珍也高度可疑，北檢不要忘了查。高金素梅遭到北檢與調查局國安組約談，調查重點除了著重於高金素梅涉利用人頭詐領助理費外，另案是高金素梅曾經在疫情期間大量發放來自中國的防疫物資。中國防疫物資包含廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）所生產的「新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒、N95口罩與酒精等，檢調要釐清背後是否有背後有無中共資金或勢力協助馬郁雯今日在臉書以「是巧合還是中國系統性介選？北檢要查不要忘了陳玉珍」為題發文表示，除了高金素梅，還有一位國民黨的委員陳玉珍也高度可疑。馬郁雯指出，2024年3月14日立法院發生了一件怪事，陳玉珍辦公室突然丟棄大量來自中國的快篩，總計三百箱，每箱十盒，總計一萬五千份的快篩。馬郁雯表示，「當時我擔任記者、主跑立法院，陳玉珍辦公室有大量中國快篩的事，在記者圈討論過一陣子，但最後不了了之。」馬郁雯直呼，「但今天我看到高金素梅的新聞後，一切都連起來了，因為陳玉珍丟棄的中國快篩與高金素梅遭疑來自境外勢力的快篩是同一個廠商、同一個品牌：廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）所生產的『新狀病毒（2019-nCoV）抗原檢測試劑盒。』」馬郁雯質疑，「這是單純的巧合？還是中國境外敵對勢力趁疫情時大量贊助國民黨民意代表介選？」；馬呼籲，如果是後者，這是百分之百踩到反滲透法的紅線，北檢如果要查，不要忘了陳玉珍。