我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市內湖區昨（9日）驚傳有一名行跡怪異的男子隨機在位於文德路巷弄的「瑞陽公園」騷擾幼童，欲正在玩溜滑梯的小孩做出抱走的動作，嚇壞一旁家長緊急上前，而男子見狀後竟出手攻擊孩童的父母，行徑相當誇張。警方獲報到場後，將涉案康姓男子逮捕，由於其精神不穩先將其送醫。而受害家長事後也在社群網站上PO文，嚇喊：「想到就覺得害怕！」據了解，一對夫妻當時正在文德路22巷的「瑞陽公園」內陪同小孩玩溜滑梯，過程中，一名身材微胖的康姓男子突上前，並試圖將小孩強行抱走。家長緊急上前制止，隨即和康男發生衝突，導致家長及幼童均有受傷情形。事後，家長也在社群網站Threads上發文，指出男子當神眼神怪異，母親情急之下拿起滑板車當盾牌阻擋，並不斷要求對方離開，怎料，男子竟出手攻擊導致受傷。轄區內湖分局接獲報案後緊急趕抵現場，將康男壓制在地並帶回。由於康男精神狀況不穩定，警方先將其強制送醫後再進行偵辦。另受害家長也對康男提出傷害、強制告訴，全案移送士林地檢署偵辦。