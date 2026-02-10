我是廣告 請繼續往下閱讀

七連霸的原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，民眾黨主席黃國昌表示震驚之餘，呼籲司法「不要成為執政者打壓異己的工具」；對此，高雄市議員參選人黃敬雅痛批黃，在案情未明之前，就預設了「被害者」立場，「噁心至極」北檢說明，高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，涉違反貪污治罪條例，搜索其住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處。針對黃國昌該事件的回應，黃敬雅今日在臉書發文表示，黃國昌如果停在「狀況不明朗，不便做太多評論」就算了，但他但他偏偏要補上一句：「呼籲司法不要成為執政者打壓異己的工具」。黃敬雅直言，這句話的邏輯完全自相矛盾，如果連案情都還「不明朗」，是基於什麼基礎去擔心這是「政治打壓」？黃敬雅怒轟，「這種發言既沒有對證據的尊重，更是在案情未明之前，就先對司法機關貼上標籤，預設了『被害者』立場，噁心至極。」