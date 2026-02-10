我是廣告 請繼續往下閱讀

專家分析：政策清晰度帶動信心

政策制定者的保證

股市看漲情緒高漲

潛在挑戰與風險

未來關注焦點

日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中取得壓倒性勝利，日股10日開盤延續前一日的漲勢，日經指數在盤中一度漲逾2.7%，首次突破57900點，再次創下新高。由於預期政治局勢會更加穩定，分析師將日經225指數年底目標價上調至61000點。根據彭博社報導，高市早苗領導的自民黨8日在眾議院選舉中取得壓倒性的勝利後，日本股市9日飆升至歷史新高。前幾週因財政永續性疑慮引發了劇烈波動，但日圓與政府債券的表現明顯比外界擔心的更為平穩。報導分析，投資者的反應顯示，他們願意給予高市早苗與自民黨「疑點利益」，賭定她的「超級多數」優勢將能提升政策透明度，並降低財政陷入最壞情況的風險。匯豐銀行（HSBC） 亞洲首席經濟學家紐曼（Frederic Neumann）表示：「自民黨的大勝將為股市注入強心針。」他指出高市早苗獲得的民意授權有助於推動結構性改革，從而提升生產力與企業利潤。「更重要的是，龐大的執政優勢應能確保財政支出維持自律，降低債市恐慌的風險。」這種看法正逐漸在投資人之間獲得認同，許多人認為選舉結果降低了政治雜音，而非立刻引爆一波支出狂潮。政策制定者的表態也有助於穩定市場情緒。日本財務大臣片山皋月表示，擬議中的消費稅減稅措施將僅限兩年、只適用於食品，且不會透過額外發債來籌措資金。與此同時，高市早苗也重申，她將執行「負責任且積極」的財政政策。安本投資（Aberdeen Investments）資深研究經濟學家科楚戈文丹（Sree Kochugovindan）指出，「自民黨的壓倒性勝利，並不代表高市可以毫無節制地花錢。自民黨本質上仍是財政保守派，而高市早苗一直非常在意債券投資者的看法。」市場多頭正蓄勢待發。選後，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）策略師基於政治穩定性提升的預期，將日經225指數的年底目標上調至61000點。日經225指數在9日時一度上漲5.7%，至57337.07點。10日再延續漲勢，開盤報56812.01點，隨後持續上漲，最高一度來到57960.19點，上漲1596.25點。分析師預計，高市支出計畫中點名的國防與半導體產業將迎來新一波漲勢。Asymmetric Advisors日本股票策略師安瓦薩德（Amir Anvarzadeh）表示：「從股市的角度來看，自民黨的壓倒性勝利非常可喜，因為它消除了前首相安倍晉三遇刺以來一直困擾自民黨的諸多政治不確定性。」儘管目前市場情緒樂觀，交易員仍保持警惕。施羅德投資管理（Schroder）日本股票主管豐田一弘（Kazuhiro Toyoda）警告，隨著財政擴張計畫的細節逐步展開，「債市波動仍有再次上升的可能性」，他不認為股市從現在起會是一路平坦的單向攀升。自民黨與執政聯盟盟友日本維新會9日確認，將於18日召集特別國會，開始審議今年度預算。預計高市早苗將在當天被選為第105任首相，並組建第二屆內閣。市場焦點也將轉向美日關係。高市早苗預計於3月19日在白宮與美國總統川普會晤，討論議題可能涵蓋國防支出，以及日本承諾的5500億美元投資方案相關事宜。