桃園市中壢區昨（9）日上午發生救護車執勤途中遭撞事故。桃園市消防局一輛救護車於上午8時24分執行緊急救護任務，行經永春路與領航北路三段交叉路口時，突遭一輛小客車自右前方攔腰撞擊，造成救護車上3名警消人員及小客車內2人受傷，所幸均為擦挫傷，送醫治療後無生命危險。消防局指出，該輛救護車當時依規定全程開啟警示燈並鳴警報器，進入路口前亦按喇叭減速警示，車輛已通過路口超過一半，卻突然遭右前方直行的小客車撞上，衝擊力道猛烈，導致救護車右前輪下沉，車體嚴重受損，小客車車頭亦明顯凹陷，現場一度相當驚險。事故造成救護車上3名人員受傷，其中包含1名實習消防員；小客車內則有2人受傷，所幸傷勢均不嚴重。消防局也說明，事發當下救護車並未載有傷患，未影響其他救護對象安全。中壢警分局調查指出，當時由41歲黃姓消防隊員駕駛救護車，沿領航北路二段快車道直行，雖遇號誌為紅燈，但已依法鳴笛示警通過路口；34歲吳姓男子則駕駛小客車，沿永春路往洽溪路方向直行，雙方於交叉口發生碰撞。警方表示，事故雙方駕駛經酒測，酒測值均為0，排除酒駕因素，詳細肇事原因及責任歸屬，仍待進一步調查釐清。