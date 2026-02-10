我是廣告 請繼續往下閱讀

七連霸的原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，北檢說明3大案由；對此，資深媒體人謝寒冰表示，「看起來是不是很像本來想用國安辦高金，但查不到證據，只好用其他理由來辦？」北檢說明，之所以對高金素梅大規模搜索，係法務部調查局國家安全維護工作站報請本署指派檢察官指揮偵辦。北檢指出，高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，涉違反貪污治罪條例，搜索其住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處。對此，謝寒冰今日在臉書發文質疑，「目前北檢認為高金涉嫌的三大理由：涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款， 這三個哪一個跟國安有關？」謝寒冰直言，「看起來是不是很像本來想用國安辦高金，但查不到證據，只好用其他理由來辦？」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「用A案辦B案，這個不是老套路了嗎」、「Excel pay要再現江湖了嗎？」、「還在等鏡檢出菜」、「萊爾校長：朕說你有罪就是有罪」、「想辦就辦，哪需藉口」。