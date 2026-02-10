我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國南京博物院爆出前院長徐湖平盜賣受贈館藏爭議。（圖／記者陳政嘉攝）

中國南京博物院先前爆出館藏名畫遭盜賣事件，官方9日發布通報，證實4件藏品被低價轉出後盜賣，當局對前院長徐湖平等人展開調查後，共24人遭查處。收藏家龐萊臣親屬1959年向南京博物院無償捐贈137件藏品，但龐萊臣的曾孫女龐叔令去年踢爆，捐贈出明朝畫家仇英的《江南春》圖卷流入拍賣市場，起拍價高達8800萬人民幣（約新台幣4億元），引發輿論熱議。綜合中媒《人民日報》報導，江蘇省政府調查小組對南京博物院受贈文物管理問題展開釐清，前往12省市取證，走訪幹部、員工、民眾1100餘人次，查閱檔案資料6.5萬多份、調取各類書證1500餘件、比對書畫文物藏品3萬255件。調查發現，徐湖平於1990年代擔任南博常務副院長時，違規簽批將《江南春》圖卷等書畫違規調撥給省內文物總店銷售，江蘇省文化廳（現已改制為文旅廳）未依規定嚴格審核，違規批復同意。1997年7月，時任文物總店書畫庫保管員兼銷售員的張女，發現《江南春》標價為2.5萬人民幣（約新台幣11.4萬元），與王姓男友合謀買下後再加價轉賣，先利用工作之便將標價改為人民幣2500元，由其他人出面買下。張女為避免被發現犯行，將發票上的貨號空白、不寫購買人姓名，還把品名寫成「仇英山水」。張女讓王男謊稱《江南春》是祖傳文物，向陸姓字畫商兜售，最終將《江南春》及其他2幅字畫以12萬人民幣（約新台幣54.7萬元）打包賣出。陸姓字畫商在2016年將《江南春》抵押給南京十竹齋藝術品投資公司，2021年11月，朱姓字畫商從十竹齋購得《江南春》，2025年4月委託嘉德拍賣，5月因龐叔令舉報撤拍，到了12月28日已追回並存入南博書畫專庫。此外，龐萊臣家族捐贈的《仿北苑山水軸》也在1999年被文物總店以人民幣1.4萬（約新台幣6.38萬元）售出後轉手，去年底追回入庫；《雙馬圖軸》在2000年被文物總店以人民幣1萬3550元（約新台幣6.17萬元）賣出後多次轉手，目前也已追回。官方調查指出，在徐湖平簽批後．南京博物院將《江南春》、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》、《松風蕭寺圖軸》等4幅畫作轉交文物總店販售，目前追回了前3件。徐湖平還涉及其他嚴重違紀違法問題，正在接受紀檢監察機關審查；張女在文物總店擔任書畫庫保管員兼銷售員期間，利用管理國有資產的職務便利私自買賣文物、獲取非法利益，涉嫌嚴重職務違法，已由監察機關進行調查。江蘇省原文化廳及相關負責人，對下屬單位監督管理不力，違規批復同意調撥文物，負有領導責任；南博、文物總店等相關負責人對違規調撥、違規銷售、帳物不符、漠視捐贈人家屬權益等問題負有直接責任，上述部門相關人員共29人，除5人已過世不再追究外，其餘24人依規定嚴厲查處。不過，有中國網友質疑，此案最初是南京博物院退休員工及資深職工，聯名舉報徐湖平大規模盜竊、走私故宮南遷國寶文物，但官方通報中對此隻字未提，讓保管員張女背鍋。