▲《救世者之樹Ｍ》新春限定活動相當豐富。（圖／遊戲橘子提供）

▲《救世者之樹Ｍ》重現《GE王者之劍》角色、坐騎、時裝與招式。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下、由韓國開發商IMC Games研發，《RO》之父金學奎領軍打造的跨平台續作《救世者之樹Ｍ》今（10）日推出台版獨家新春改版，送出豪華155抽，並活動加碼贈春節主題限定家具與坐騎，為冒險世界注入滿滿年節氛圍。同時迎接上市以來首度IP聯動，正式宣布攜手IMC Games旗下經典線上遊戲《GE王者之劍》展開合作！導入東濊國魔幻世界觀，推出多項限定內容，邀請啟示者展開全新冒險！即日起至2月24日，累積簽到可獲豪禮155抽！期間向多位女神拜年完成任務，還能領紅包、抽金幣，最高可開出7,992金幣。啟示者可於指定時段挑戰「財運亨通大元寶」BOSS，擊倒後將隨機獲得家具「春聯」、「元寶」、「財神娃娃」與限定坐騎等新春好禮，其中「鞭炮」更可互動觸發放炮動畫，讓小屋洋溢濃濃年節氣息。同步登場的「財運亨通大元寶」坐騎，以路塔化身財神爺、坐在巨型元寶上的造型亮相，招財氣場滿載；搭配可產出春節魔方的農場道具「火馬」，陪玩家一路走春開運，讓新年冒險從登入就喜氣爆棚。《救世者之樹M》攜手 IMC Games自家經典鉅作《GE王者之劍》聯動合作正式啟動，全面導入《GE王者之劍》原作世界觀，帶來高度還原的一系列限定內容。來自其強力角色──聯名隨行者「雪花」正式登場，能靈活運用分身與強化我方輸出的增益技能，並具備多屬性技能配置，全面支援各類戰鬥場景。同步推出以17世紀巴洛克藝術風格為設計的8款聯名經典時裝，以及原作中經典木馬坐騎「貴族波波」，從戰力到造型，完整重現《GE王者之劍》的華麗冒險風格。新女神級隨行者「九尾狐拉達」華麗現身，作為目前唯一可施展雷屬性傷害的女神級隨行者，兼具輸出、輔助與控場三大戰術定位，可強化我方傷害與減傷效果，並有效壓制敵方行動節奏。技能特效將浮現多隻九尾狐身影、雷光與滿天愛心交織綻放，打造可愛魅惑卻極具破壞力的魔幻演出。本次改版同步開放等級上限至Lv.140，推出全新地圖與高階裝備，並推進故事進程至EP.16，啟示者踏入珊瑚海岸，邂逅尤拉泰女神的傳承者，全新篇章與更高難度挑戰全面展開。