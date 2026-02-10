我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市民朋友們，新春好運準備好要領取了嗎？台中市長盧秀燕將於2月 17 日（大年初一）展開宮廟走春行程，親自前往大里、西屯、潭子及龍井等 4 間宮廟發送限量「馬年新春小紅包」。今年紅包以「豐盛共享」為主題，搭配獨特的左右開合設計，祝願市民新的一年事業財運馬到成功、好運連連。民政局長吳世瑋表示，市長春節走訪宮廟發送紅包已成為台中新年的指標性活動。今年小紅包設計別出心裁，合攏時為兩匹駿馬並肩奔騰，象徵市政成果蓄勢待發；展開後則貼有 10 元硬幣，並印有燙金祝賀詞「馬到金來」。視覺上運用數字延展出的流動線條，展現出「柔中帶剛」的治理精神。民政局表示，盧市長春節期間走訪宮廟發送小紅包，年年吸引大批市民排隊領取、沾喜氣，已成為許多市民迎新年的期待行程。今年大年初一盧市長將連跑 4 間宮廟發送小紅包，2月17日上午8時前往大里區七將軍廟、9 時至西屯區永安宮、10 時到潭子區潭水亭，最後一站於 11 時 20 分抵達龍井區龍泉岩，歡迎市民朋友一同到宮廟走春迎新、領紅包討吉利，感受滿滿年節喜氣，並祝福大家新的一年馬到成功、福氣滿滿、事事圓滿。民政局提醒，馬年新春賀歲小紅包各宮廟發送數量有限，送完為止，歡迎市民朋友把握機會，一起迎新春、討好運。