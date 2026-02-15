農曆春節到，貼春聯也成了過年前的重要儀式，不過春聯並非隨意張貼。民俗專家楊登嵙表示，須把握除夕早上6時到中午12時的最佳時段，先撕下舊春聯再貼新，象徵除舊佈新。命理專家詹惟中也特別示警，2026年為丙午年，春聯切忌出現「馬」字或馬的圖樣，以免沖撞值神、影響運勢；建議選用鳳凰圖案開運。此外，大門不倒貼福財、不貼單一「春」字、上下聯勿貼錯，一旦踩到地雷，恐怕不只沒招好運，還可能讓整年運勢「倒著走」，甚至沖撞值神，導致諸事不順。
2026春聯怎麼選、貼春聯最旺時段曝光
楊登嵙指出，貼春聯的最佳時段為除夕清晨6時至中午12時之間，這段時間陽氣最旺，最適合進行迎新納福的動作。貼新春聯前，一定要先將舊春聯完整撕下並撕破，象徵除舊佈新，絕不能直接覆蓋在舊春聯上。由於除夕中午過後多半要進行祭拜祖先與地基主，因此建議在中午12時前完成貼春聯的儀式最為合適。
詹惟中則從流年角度提醒，2026年為丙午年，屬於「午馬當值」。在這一年挑選春聯時，務必要避開「馬」字或任何與馬相關的圖樣，命理上稱為「值神在位不可沖撞」，若不慎觸犯，恐影響整年運勢，讓好事頻頻受阻、進展不順。
此外，詹惟中也分享2026年的開運方向，直指今年是「鳳凰騰飛之年」。他建議民眾可選擇帶有鳳凰圖案的春聯，象徵「鳳凰不落無寶之地」，有助於引貴氣入宅，為新的一年打下穩固的福運基礎，只要掌握原則、避免禁忌，就能迎來更順遂的一年。
貼春聯7大禁忌一次看！錯了福氣倒光：恐衰整年
1.上下聯勿貼錯：
一般春聯共有三幅，兩張直聯、一張橫聯。直聯中，最後一字為仄聲者為上聯，平聲者為下聯。若尾字皆為平聲，可改以台語與國語發音差異明顯的字作判斷。例如「源運昌隆增百福」（上聯）、「富業振興獲千祥」（下聯），或「門迎春夏秋冬福」（上聯）、「戶納東西南北財」（下聯）。
2.大門口不貼單一「春」字：
住宅大門不宜只貼一個「春」字，可改貼「福」或「招財進寶」。民俗認為，過去僅有聲色場所會在門口貼「春」，一般住家若照做，恐引來爛桃花。
3.大門口不倒貼春聯：
「倒」與「到」雖同音，但大門口不可倒貼「財」或「福」，否則有把財氣、福氣倒光之意。窗戶、內門、水缸或酒缸則可倒貼，象徵財到、福到，寓意福氣留得住。
4.貼春聯以單數為佳：
大門春聯張貼數量宜為單數，象徵吉祥。單數屬陽，偶數屬陰，民俗上認為偶數易招陰氣；但家中其他位置的春聯數量則不需計較單雙。
5.舊春聯一定要撕下：
舊春聯必須完整撕下並撕破，象徵送走舊運、迎接新運，切忌直接在舊春聯上覆貼新春聯。
6.避免不吉利字眼：
春聯內容可依個人期望書寫，但「滅」、「絕」、「死」、「亡」等不吉利字眼，或諧音不佳的詞語，都應避免出現。
7.家有喪事不貼春聯：
家中若有喪事未滿一年，不宜貼春聯，避免有慶祝之意；同時也不建議包粽子，以免有「一個接一個」的不吉象徵。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
