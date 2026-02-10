我是廣告 請繼續往下閱讀

▲義警中隊長李志文率幹部準備泡麵及水餃等物資，為春節期間堅守崗位的警察與義警夥伴加油打氣。（圖／記者莊全成攝，2026.02.10）

春節將至，為感謝警察及義警人員於115年春節期間全力投入治安維護、交通疏導及為民服務工作，里港義警中隊今（10）日展開慰勞行程，逐一前往轄內各派出（分駐）所，向第一線執勤同仁表達誠摯感謝與關懷，為辛勞堅守崗位的夥伴們加油打氣。此次慰勞行程涵蓋大平派出所、三和派出所、九如分駐所、高樹分駐所等9所，同步關懷各所所屬義警小隊。由里港義警中隊長李志文、分隊長趙壽全等率領幹部，代表義警大隊長洪景崇轉贈慰問品，並結合中隊準備的物資，致贈泡麵及水餃等補給品，為春節期間執勤的警察與義警夥伴補充能量、傳遞溫暖。縣警局長甘炎民及里港分局長邱逸樵，對春節期間返鄉人潮與車流量大幅增加，各項勤務更加繁重，義警弟兄始終站在第一線，協助巡邏守望、交通疏導及突發狀況應處，對穩定地方治安貢獻良多。感謝義警人員於春節期間犧牲與家人團聚時光，與警方並肩維護轄區治安與交通秩序，成為警察最堅實的後盾。