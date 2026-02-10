我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉姓婦人機車全毀。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣驚傳酒駕肇逃重傷事故！嘉義縣梅山鄉農會保險部一名56歲陳姓主任，今（10）日凌晨酒後駕車行經縣道時，撞上騎乘機車的69歲劉姓老婦，造成對方倒地全身多數挫傷、意識模糊，送醫後更被診斷出腦部出血，目前仍在加護治療中，尚未脫離險境；而陳男肇事後未停車查看，竟直接駕車逃逸，警方2小時內將人查獲，酒測值高達0.57mg/L，全案依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。警方調查指出，陳男9日晚間參加餐敘飲酒後，仍心存僥倖自行開車返家，凌晨1時許行經嘉義縣115縣道時，與前方騎乘機車的劉姓老婦發生碰撞，強烈撞擊導致劉婦當場倒地不起。陳男不僅未下車查看傷勢，也未報警處理，反而踩下油門迅速逃離現場。警消接獲報案趕抵後，發現劉姓老婦全身多處擦挫傷，且意識不清，立即送往醫院搶救；同時，警方在事故現場發現散落的車體破損零件，研判並非單純事故，隨即擴大調閱沿線監視器畫面追查。警方循線鎖定一輛白色賓士涉嫌肇事，並於2小時內在梅山鄉查獲陳男到案。經酒測後，陳男酒測值高達0.57mg/L，且肇事車輛左側車頭嚴重毀損，輪胎歪斜，明顯有撞擊痕跡，與事故現場跡證相符。至於遭撞的劉姓老婦，除外傷外，醫師檢查後發現腦部出血，目前仍在院方密切觀察與治療中，傷勢不容樂觀。警方強調，酒後駕車嚴重危害公共安全，肇事後更不應逃逸，呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應改搭計程車或使用代駕服務，若發生事故應留在現場配合警方處理，否則恐面臨更嚴重刑責。