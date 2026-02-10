我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍原住民立委高金素梅疑涉詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領協會補助款，台北地檢署今（10）日清晨大動作搜索其陽明山住家、立法院辦公室等30處，引發政壇高度關注。北檢說明，本案係由法務部調查局國安站報請指揮偵辦，相關案情仍在釐清中。對此，媒體人陳揮文指出，「國安站是專門抓匪諜的」，這問題就嚴重了。陳揮文在直播節目中提到，事實上，調查局內部有專責處理貪污案件的單位，怎會是由國安站出手偵辦？該單位向來負責偵辦匪諜案，讓整起事件格外耐人尋味。他指出，高金素梅已連任7屆立委，長年來與中國的互動與往返屢成政治攻防焦點，但過去從未因涉及《國安法》而被司法機關偵辦，這次國安站介入，難免引發外界諸多疑問。陳揮文分析，若僅是單純的詐領助理費或補助款，充其量只是一般貪污案件，過去涉及此類爭議的民代並不少見，案件性質相對單純，也稱不上罕見。他直言，如果高金素梅只是涉入助理費詐領，整體案件規模不大，也見怪不怪了。不過，陳揮文也強調，若案件後續涉及違反《國安法》，「這個問題就比較嚴重了」，他指出，高金素梅20多年來，頻繁往返兩岸的背景早已受到關注，目前尚無法判斷本案究竟止於單純貪污，或另有國安層面的疑點，但僅從調查局國安站出動偵辦來看，整起事件確實不尋常，後續發展值得密切觀察。