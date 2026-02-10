我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白鹿（左）和王星越在劇中被下迷藥，互動曖昧。（圖／翻攝自微博@王星越）

白鹿和同門師弟王星越在陸劇《唐宮奇案之青霧風鳴》中攜手破案，這對相差8歲的姐弟，不只是第4度合作，王星越還是白鹿的師弟，當年在《玉樓春》中連對手戲都沒有，如今也算爬上正位，能和白鹿光明正大談戀愛，王星越曾說自己17歲就跟了白鹿，還自稱是白鹿的婚前財產，戲裡戲外都非常有火花。王星越17歲時就加入白鹿的經紀公司，當時在白鹿主演的《玉樓春》中飾演邊城武將的手下阿九，連個配角都算不上，後來在《周生如故》中飾演腹黑卻深情的廣陵王劉子行，打響知名度，接著在《寧安如夢》中飾演男二，與白鹿無緣修成正果。終於在《唐宮奇案之青霧風鳴》，王星越被「扶正」，與白鹿擔任男女主角，並肩破案，許多粉絲笑稱王星越花了4部劇的時間追妻，根本是跨越三生三世的圓滿。現實生活中，王星越和白鹿以姐弟相稱，還曾說，「我17歲就跟著鹿姐了，自然與旁人不同。」更開玩笑說自己是白鹿的婚前財產。王星越說有白鹿就有安全感，只要見到她都會毫無顧忌地訴說最近發生的事情，對她的感覺是「又愛又恨」，因為兩人都是屬於情緒波動很大的人，感情好的時候打鬧，有時候又會不理對方。《唐宮奇案之青霧風鳴》改編自書旗旗下小說《唐宮奇案之血玉韘》，白鹿飾演的大唐縣主「李佩儀」，是端王府遺孤，幼時家逢變故，為了查詢當年真相，長大後擔任內廷侍衛長，隸屬內謁局，文武雙全的她，和太史丞蕭懷瑾（王星越 飾）聯手破案。