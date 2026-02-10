超商茶葉蛋一直以來都是相當受到民眾歡迎的熱食。不過，近期卻有民眾猛然發現「超商煮茶葉蛋的電鍋沒有使用內鍋」，意外引發討論熱潮。對此，家電專家「元暉家電」也出面解釋，關鍵在於機體差異，也提醒民眾「在家不能隨便學！」
電鍋用法意外掀關注！超商煮茶葉蛋不用內鍋原因曝光
近期有民眾在社群平台 Threads 上分享，自己與同事在公司簡單辦尾牙餐聚，卻因為電鍋使用方式而引爆討論，因為他們煮火鍋時，竟然直接使用電鍋外鍋烹煮，讓不少網友直呼「不衛生」，話題更延伸到超商，更有網友吐出驚人一句：「大家是不是忘了超商的茶葉蛋，其實也都沒有內鍋啊？」
貼文曝光後也引發討論，「你這樣一講，才想起來欸」、「超商現在全是雙層不銹鋼鍋了」、「美聯社的有用內鍋，其他超商應該是特殊機型」。
針對部分超商煮茶葉蛋不用內鍋的情況，「元暉家電」也在社群平台發文解釋，超商使用的並非一般家用電鍋，而是經過特殊設計的商用機型，不僅容量大、補貨方便，鍋體也有經過特別防護處理，沒有內鍋反而能提升熱傳效率，更加省電。
不只要記得放內鍋！電鍋使用注意事項一次看
看完上述專家說明之後，就可以知道家中並非特殊商用機種的電鍋，最好還是搭配內鍋使用會更加安心。不過，其實電鍋的使用上，還有許多注意事項，也都與自身安全相關。
過去台電就曾提醒，電鍋雖然使用簡單，但還是有許多容易忽略的錯誤用法，有些可能產生使用上問題，整理如下：
長時間保溫恐導致細菌滋生風險
電鍋除了用來煮飯，「保溫」也是很方便常用得功能，有些民眾習慣將菜餚長時間放在電鍋裡保溫，甚至放到隔夜方便加熱，但這樣做不但會大量耗電，還可能讓細菌滋生，一不小心就把細菌吃下肚！這是因為抑制細菌生長的環境，溫度必須高於60℃或冷藏低於7℃，因此介於7～60℃之間又稱為「危險溫度帶」，許多細菌會在此溫度區間快速繁殖，建議保溫1至2小時內就要把食物吃掉。
內鍋不可以太高
台電說明，電鍋的運作原理是透過隔水加熱技術烹煮食物，由於電鍋提供各種大小可選，加上許多人會依烹調菜色或份量更換內鍋；不過更換內鍋時要特別注意，如果內鍋換成太高的鍋子，容易導致鍋蓋與內鍋過度密合，形成一個密閉空間，再經過加熱後，在熱脹冷縮與內外溫度差異之下，很可能導致內鍋破裂，這是一件非常危險的事，因此建議盡量使用電鍋附的原內鍋會比較安全。
避免與其他電器共用插座
台電表示，市面上大部分電鍋的電功率約為600W～1200W，相較於其他小家電，電鍋屬於高功率家電。以10人份電鍋（加熱電功率700W、保溫電功率40W）為例，若每天保溫8小時，一年光是保溫所需的用電量就約117度，即使是保溫的耗電量也會積少成多。
如果與其他電器共用插座，容易有短路、過熱的風險；若用電過載，甚至可能引發火災，因此建議電鍋使用專用插座，並避免使用延長線。若電鍋不需要保溫時，記得關閉電源並拔掉插頭。此外，使用電鍋應放置於平穩的檯面上，避免置於潮濕或高溫環境中。
資料來源：台電公司、元暉家電
