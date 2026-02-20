我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《貓房子》日文版。（圖／博達著作權代理公司提供）

▲故事中老爺爺頭戴奉天宮帽子。（圖／博達著作權代理公司提供）

授權了近十個語言的童書《貓房子》，日前跟著文策院前進全球西班牙語系最大書展、墨西哥「瓜達拉哈拉書展」。《貓房子》繪者薛慧瑩表示，故事本身其實有點哀傷，期待透過幽默溫柔的方式呈現圖文，打造不分國籍、語言的好故事。文策院近年帶台灣創作者遠赴墨西哥參加瓜達拉哈拉書展，其中《貓房子》繪者薛慧瑩也一同前往當地。《貓房子》繪者薛慧瑩表示，故事核心雖帶有哀傷基調，但跟作者選擇以幽默且溫柔的圖文配置來呈現；故事未特意設定教育意義，而是回歸創作自己喜歡的故事。創作過程中，薛慧瑩觀察周遭朋友的貓，研究貓的習性、姿態等，力求將各種花色的貓融入畫作，有時候甚至在擔憂「這一頁會不會放了太多貓了」、「大家會不會看膩？」等，沒想到不少小朋友去數每一頁有幾隻貓，但收到回饋似乎是再多貓都不嫌多。在博達著作權代理公司負責《貓房子》一書的版權經紀人謝孟穎表示，《貓房子》在墨西哥的成功，除了當地對貓的喜愛外，更重要的是故事涉及「老年孤獨」與「失智」議題，這讓作品不僅能吸引孩童，更能觸動成人讀者。謝孟穎觀察，歐美市場偏好視覺吸引力高的繪本，且重視故事的情節與背後意義，不喜過於說教的作品。薛慧瑩的畫風正符合當地編輯的需求。此外，該作具備適合朗讀，在書展現場透過說故事人員的演繹，成功拉近了與當地觀眾的距離。《貓房子》的成功不只是在西語系國家，近期已經成功授權韓文、日文、西文、泰文、印尼文、俄文、義大利文、捷克文及簡體中文（中國與馬來西亞）等共10種版本，同時也有英文出版社表達興趣。謝孟穎說，相同故事在不同語言也會有不一樣的詮釋，例如日文版書名是《貓咪和健忘的老奶奶》，有如倒敘法呈現；韓文版則是用故事裡常出現的對話《沒養貓真是太幸運了》作為書名。其中《貓房子》故事中老爺爺戴著「奉天宮」的帽子，薛慧瑩說，因為奉天宮裡的虎爺是守護毛小孩的神明，飼主會在寵物生病時前往祈福；在墨西哥地出版社分享當地也有寵物守護神「聖安東尼」，神父會在祂生日時灑聖水給寵物祝福；在不同地方看到類似文化十分有趣。不只是不同語言文字呈現不同，圖案呈現也不同。謝孟穎也說，西文版出版社希望保留繪本原始語言，因此帽子仍維持中文的「奉天宮」字樣；捷克文版則換成當地動物保護組織的圖案。文策院院長王敏惠表示，去年是文策院第六度前往瓜達拉哈拉書展，觀察拉丁美洲出版圈對亞洲作品的興趣正顯著升溫，合作模式也從單次洽談轉化為長期夥伴關係。本次邀請已有西語作品基礎的薛慧瑩赴當地交流，希望帶動更多台灣作品走向西語市場。