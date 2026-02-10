我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（2026）年春節前推出15款刮刮樂，其中「2000萬超級紅包」持續傳出有人中百萬大獎。台彩今（10）日就透露，位在苗栗大湖就有一位年輕男性，近日常夢見剛過世的阿公，找了一間彩券行，因現金不夠就剩阿公留的手尾錢，加上得知買彩券也可做公益，就挑了1張「2000萬超級紅包」，沒想到竟刮中百萬元，並打算捐出部分獎金，幫阿公做功德。「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。目前也持續傳出有人中大獎的好消息，其中位在苗栗縣大湖鄉明湖村民生路41號「永福投注站」就有一位約30歲年輕男子刮中100萬元。根據彩券行代理人張小姐轉述，這位幸運兒透露最近常夢見前陣子甫過世的阿公，總覺得阿公好像有什麼東西要託付給他，但夢境模糊、不太明白。由於當天聽聞附近的彩券行有刮出百萬大獎，於是在附近也找了一間彩券行想買刮刮樂，但身上現金不夠，只剩阿公留的手尾錢，他經上網查詢得知買彩券可以做公益，於是用手尾錢買了1張「2000萬超級紅包」，沒想到竟刮出100萬元大獎。他驚喜表示，領到獎金後，打算捐部分獎金出去，幫阿公做功德。