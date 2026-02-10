我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將至，今年春節連假長達9天，返鄉及聚會活動增加，加上近期氣溫變化劇烈，依衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內類流感門急診就醫人次呈現緩升趨勢。台中市政府衛生局表示，為確保春節期間醫療量能穩定並有效落實分流看診，已協調台中市19家醫院（20院區），於2月17日至2月19日（農曆初一至初三）開設「春節傳染病特別門診」，並提供公費流感及新冠口服抗病毒藥劑開立服務，以提升民眾就醫可近性，減輕急診壅塞壓力。衛生局長曾梓展指出，冬春交替為流感、新冠及諾羅病毒等傳染病好發季節，常見症狀包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛、頭痛，以及嘔吐、腹瀉等。市府已提前整備春節醫療服務，民眾如出現疑似症狀，可就近前往設有傳染病特別門診的醫院就醫，透過分流機制獲得適切醫療照護。衛生局提醒，春節期間若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛或腹瀉等症狀，建議先至衛生局網站查詢附近開設特別門診的醫院再行就醫；65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦及高風險慢性病患者，如出現高燒不退、呼吸困難、發紺缺氧或意識不清等重症警訊，應立即配戴口罩並前往急診就醫。衛生局也呼籲，春節期間仍應落實防疫習慣，外出或前往人潮密集場所建議配戴口罩、勤洗手並遵守咳嗽禮節；飲食避免生食、生飲，食物應充分加熱後再食用。如有症狀應儘速就醫並在家休息，以降低疾病傳播風險。