七連霸的無黨籍原民立委高金素梅，今（10）日清晨突遭檢調大動作搜索，台北地檢署說明3大案由，並稱本案係由「國家安全維護工作站」報請指揮偵辦，相關案情目前仍在釐清中，而消息曝光後，也引發政壇高度關注。對此，政治評論員吳靜怡也送上14字，獻給高金素梅。北檢說明，之所以對高金素梅展開大規模搜索，係法務部調查局國安站報請本署指派檢察官指揮偵辦。北檢進一步指出，高金素梅因疑涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等案件，涉違反《貪污治罪條例》，搜索其位在陽明山的住所、國會辦公室及案關人員住居所等共30處，並約談18人到案說明。吳靜怡稍早在臉書發文，意有所指地稱「身正不怕影子斜，除非貪污收紅錢」，並將14字獻給高金素梅。網友也紛紛留言狠酸：「匪諜出現了」、「上樑不正、夏夕夏景」、「今天藍白司法又死了」、「我們習近平～～～」、「偽原住民小三專業戶投共立委現世報」、「死賣國賊，為什麼要賣國？為什麼要拿共產黨錢？」。媒體人陳揮文也在直播節目中提到，事實上，調查局內部有專責處理貪污案件的單位，怎會是由「國安站」出手偵辦？該單位向來負責偵辦匪諜案，讓整起事件格外耐人尋味。他指出，高金素梅已連任7屆立委，長年來與中國的互動與往返屢成政治攻防焦點，但過去從未因涉及《國安法》而被司法機關偵辦，這次國安站介入，「問題就比較嚴重了」。