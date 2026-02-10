我是廣告 請繼續往下閱讀

今年規模5以上地震已7起

南海海槽巨大地震週期逼近

春節假期即將到來，不少民眾計劃好要去日本旅遊，不過日本境內地殼運動卻異常活躍，引發民眾與學界高度不安。靜岡縣立大學與海洋研究開發機構（JAMSTEC）的研究團隊近日就發表研究指出，北海道十勝外海海底地殼的應力累積已達臨界點，顯示發生規模9.0超大地震的條件已趨於成熟。綜合日媒報導，靜岡縣立大學與海洋研究開發機構的研究團隊分析了2000年至2025年間，從北海道外海至東北外海板塊邊界周邊所發生的規模2.5以上地震數據，並根據地震規模與發生頻率的比例，計算出地殼內部蓄積的壓力。結果顯示，十勝外海確實存在能量蓄積的熱點，且累積程度逐年增加。據政府地震調查委員會的長期評估，北海道外海約每340至380年會發生一次超巨大地震。由於上一次發生於17世紀，距今已約400年。地震調查委員會評估，該區域未來30年內發生特大地震的機率高達40%，且近期已調升千島海溝根室近海發生規模7.8至8.5強震的機率至90%。靜岡縣立大學特任教授楠城一嘉對此示警：「北海道近海發生特大地震的時機已經成熟。」據日本氣象廳統計，今年以來日本已發生7起規模5.0以上的地震。包含1月6日島根縣松江市東南方的規模6.2地震、1月12至13日北海道旭川市北方分別發生規模5.0與5.2地震，同日旭川東北東方海域也發生規模6.2地震；隨後15日富山市東南側也出現規模5.2的地震。專家指出，雖然全球每年平均發生超過2000起規模5.0以上的地震，單看頻率或許不足為奇，但考量到日本各地大地震的週期將至，這些中小規模的地震可能會形成更容易誘發大地震的環境。最具代表性的便是日本西南部「南海海槽」每隔100年至150年固定發生的巨大地震。上一次發生於1946年，目前已接近下一次發生週期。日本政府推估，若南海大地震發生，最多可能造成29萬 8000 人死亡。韓國延世大學地球系統科學系洪泰京（音譯）教授表示，南海海槽地震的震央距離北韓僅約500公里，遠比2011年東日本大地震更近。他以去年3月緬甸發生的規模7.7地震為例，當時「低頻、長週期地震波」影響，連上千公里外的曼谷高層建築都感受到劇烈搖晃，提醒東亞各國應對此類遠距離連鎖效應保持警惕。