▲顧男不願配合狂嗆員警三字經，甚至還動手扯員警身上的密錄器。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區民生東路一段今（10日）凌晨發生一起糾紛事件，一名擔任酒店經紀的顧姓男子酒於後和女性友人欲駕駛違停車輛離開現場，因滿臉通紅且神色可疑，遭到一旁巡邏的員警發現。上前攔查後，顧男不願意配合，怒嗆員警：「給你開嘛！」、「X你X」等語，甚至還動手搶員警的密錄器，隨即被壓制在地逮捕。據了解，中山分局圓山派出所員警今（10日）凌晨3時許執行巡邏時，行經民生東路一段時發現一名25歲的顧姓男子神色可疑，一見到員警後相當慌張，且滿臉通紅明顯有異常，快步離開準備駕駛車輛逃離。警方見狀後上前攔查，怎料，顧男不僅不願意配合，甚至還怒對員警飆三字經「他X的」等語，並動手抓取員警身上的密錄器，現場一片混亂。而顧男身分為一名酒店經紀，其一旁的女性友人見狀後緊急上前阻止，但顧男依舊情緒激動，最終被員警壓制在地。為維護安全依法進行管束，警方隨即將該男帶返所，經檢視現場影像，顧男涉嫌違反社會秩序維護法第85條妨害公務，全案移請台北地院簡易庭裁定。